再接再厲替綠委實現主張 藍委提修法倡調高勞工特休

立法院昨日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修法，全國未來可增加「4+1」天的假日。國民黨立委牛煦庭、廖偉翔、謝龍介等16名委員提案修法「勞動基準法第38條」，增加勞工特休，若修法成功，在職滿三個月即可享有三天特休，優於現行法規最低需在職滿6個月才能有3天特休的規定。

據現行勞基法第38條規定，「6個月以上1年未滿者，3日。1年以上2年未滿者，7日。2年以上3年未滿者，10日。3年以上5年未滿者，每年14日。5年以上10年未滿者，每年15日。10年以上者，每1年加給1日，加至30日為止。」

有鑑於台灣被稱為「血汗之島」，勞工工時過長，牛煦庭等遂提案修法勞基法第38條，增加勞工特休。據牛煦庭等提案內容，「3個月以上6個月未滿者，3日。6個月以上1年未滿者，5日。1年以上2年未滿者，10日。2年以上3年未滿者，12日。3年以上5年未滿者，每年16日。5年以上10年未滿者，每年18日。10年以上者，每1年加給1日，加至30日為止。」

其實牛煦庭等人提案的概念，過去綠營也有類似主張。在2016年，民進黨立院黨團就曾提案修法勞基法第38條，但針對資淺勞工的保障只到「在職滿6個月可享有3日特休」，針對就職滿2年以上的勞工則依照不同年資，增加3至5天特休。時任民進黨立委鍾孔炤也有提出修法版本，明訂「勞工在同一公司工作滿3個月享特休4天，1年以上7天，3年以上14天，6年以上給21天，9年以上享28天，14年以上有30天。」但鍾的提案未能成為綠營共識。

至於推動修法時程，牛煦庭說，當初修正「紀念日及節日實施條例」，也有些意見是希望增加特休，考量國定假日在黨內溝通後只能為勞工討回4天，就有雙軌並進的想法，因而提案。

牛煦庭表示，他們的提案是勞基法修法，主導權不在立法院內政委員會，要看看立法院衛環委員會同仁的安排，他認為可以觀察國定假日法案上路後的效果，收集些資料後再來討論。而廖偉翔也說，一步一步來。