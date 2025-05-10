批光復節、行憲日不該放 但蕭美琴、林靜儀當年都曾連署

立法院會昨天三讀通過在野推動的「紀念日及節日實施條例」，新增4+1天國假，民進黨立委郭昱晴在臉書貼文稱行憲紀念日、台灣光復節不一定要放假；民進黨立委林宜瑾更指，「令人作嘔的台灣光復」。不過，過去民進黨立委就曾有多項提案，主張行憲紀念日、光復節要放假，其中連署人更包含時任立委的副總統蕭美琴，及衛福部次長林靜儀。

紀念日及節日實施條例三讀後，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團反對這項立法，因為現行的實施辦法就可以執行，不需要強制立法。這種討好的立法，反映國民黨怕罷免，想為自己過去一年罪行洗白。難道社會這麼容易哄騙，一個法案就想挽回民心民意，在野黨恐怕把民心、民意看得過輕了。

其實，總統賴清德在擔任第7屆立委時，就曾連署當時也是立委的總統府秘書長潘孟安的提案，認為「關於人民之權利、義務者」應以法律定之，所以提案訂定「紀念日及節日實施條例」草案。

立法院第9屆時，當時的民進黨立委王定宇、姚文智、管碧玲、吳玉琴、陳瑩、林靜儀等，都曾提出國定假日法制化的相關修法，尤其是林靜儀領銜提出的紀念日及節日實施條例草案，吳思瑤也是提案人之一。立法院第10屆時，時任民進黨立委陳瑩、林靜儀、賴惠員、賴品妤、王美惠等又再次提出多項相關條例草案。

昨天三讀通過紀念日及節日實施條例後，今年起新增5天假，分別是9月28日教師節、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、明年小年夜及5月1日勞動節全民放假。

事後郭昱晴在臉書表示，紀念，是提醒我們回顧歷史、反思過去，記住對社會有貢獻的人或事件，比如行憲紀念日、台灣光復節，這些日子不一定要放假，也與現在的認知有不同的定義。林宜瑾更指，「令人作嘔的台灣光復」。

昨天通過的版本和當年吳玉琴的版本最為接近，該版的放假日也有勞動節、教師節、行憲紀念日，另外還包含言論自由日、婦女節、國家人權日等，其中連署人包含現任立委黃秀芳、蘇巧慧、蔡易餘、鍾佳濱、林淑芬，以及當時仍為立委的蕭美琴、周春米等。