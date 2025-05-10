「4+1」還假於民 觀光業者：拓展國旅的好時機

立法院昨天三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞工未來可多「4+1」天假日。花蓮地震後觀光仍未回復震前水準，業者認為連假多少有助國人出遊意願，樂見其成；北市旅館公會指出，應該串連演唱會、煙火等活動，發揮更大經濟效應。

花蓮去年403地震至今已滿一年，觀光業還在努力復甦中。花蓮縣旅館商業同業工會理事長張琄菡說，即使震後已一年，縣內旅宿業住房率仍未見起色，5、6月算上假日平均也只有2成，下半年連假很少，若連假增加，多少會提高民眾國內旅遊的可能。

在地知名伴手禮業者劉瑞祺說， 花蓮交通並不是那麼便利， 連假對於花蓮觀光幫助非常明顯，特別是在地震以後，觀光也還沒有完全的恢復，目前業績僅約震前6成的水準，不只地震影響，國人喜歡出國，去年一整年國人到日本就有600萬旅次，創史上新高，都影響到國內旅遊市場，此時藉由連續假期振興花蓮觀光經濟 ，他非常期待。

台北市商業旅館同業公會理事長趙一任說，現在關稅戰、匯率等影響，歐美長程的旅客不願意來台，同時也會影響到國人出國意願，或許是拓展國旅的好時機，而國旅的前提確實是國定假日，「4+1」假期對觀光產業、餐飲業勢必帶來正向效益。

他認為，除了單純放假，也應該串連演唱會、煙火等活動，才能夠將假期發揮更大的經濟效益。

趙一任表示，對旅宿業者來說，多了「4+1」假也會增加人事成本，現在又缺乏人力，應可開放更多外籍學生來台實習機會，「印尼籍學生申請來台實習仍有些限制，應該要想配套及放寬，才能補齊旅宿業者短缺的勞力。」