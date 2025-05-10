恢復光復節林宜瑾批噁心 網友諷：大罷免大成功 再砍光勞工假

立法院昨三讀通過修法紀念日及節日實施條例，民進黨立委林宜瑾在臉書稱，最令人作嘔的是藍白要求台灣人陪他們慶祝台灣光復，「你們眼裡的光復，是我們台灣人再度被殖民、再一次受殺戮與掃蕩。」此文一出，引發網友留言批，「民進黨偷走勞工七天假和周休二日，現在不過是把假還一些給人民。」

林宜瑾昨天在臉書發文表示，國民黨主導的修法就是一份糖衣毒藥，利用共同支持增加勞工放假日的初心，包裝國民黨為避免被罷免，不惜草率立法、及時討好選民的粗暴手段。在委員會沒有討論結果的情況下，藍白兩黨就硬是要趕著三讀法案，導致又一次到了院會，才偷雞摸狗閉門造車出一份「最高機密版」。

林宜瑾稱，最令人作嘔的是藍白要求台灣人陪他們慶祝所謂台灣光復，「搞清楚狀況好嗎！你們眼裡的光復，是我們台灣人再度被殖民、再一次受殺戮與掃蕩。到了2025年還在透過立法戳刺歷史傷痕，實在噁心！惡劣至極！」

林宜瑾質疑，大家都喜歡放假，立委就隨便挑幾個日子修法讓大家放假，修法放假何其簡單，真正須要立法者坐下來細緻討論的，是究竟該怎麼放？她100%支持勞動節全國放假，但反對藍白這種破壞民主精神的草率立法手段。

該文卻引來大批網友留言，有人表示「人民的假為何民進黨要擋？罷免民進黨，同意」、「林宜瑾請提出妳實際的見解，勞工不想聽這些空話，討論半天其實沒有比放假或加薪實際好嗎？」；也有人說「民主退步黨執政不是在做福國利民的事情，每天搞鬥爭、內耗國家資源」、「ECFA民進黨也說糖衣毒藥，自己吃的也很開心啊」、「請問林大立委，所以您現在是在殖民政府上班嗎？」

也有網友酸說「支持大罷免大成功！民進黨完全執政，肯定會修法把勞工假砍光！讓台灣競爭力世界第一！」、「光復是紀念台灣脫離日本殖民，卻被你指鹿為馬，說成台灣被再度殖民，沒有歷史觀念是要怎麼當民代？」、「民進黨蔡英文偷走勞工七天假和周休二日，現在不過是民進黨政府把該有的假還一些給人民而已。」