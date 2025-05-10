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恢復光復節林宜瑾批噁心 網友諷：大罷免大成功 再砍光勞工假

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾昨在臉書發文批藍白主導修法紀念日及節日實施條例，就是一份糖衣毒藥。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾昨在臉書發文批藍白主導修法紀念日及節日實施條例，就是一份糖衣毒藥。圖／聯合報系資料照片

立法院昨三讀通過修法紀念日及節日實施條例，民進黨立委林宜瑾在臉書稱，最令人作嘔的是藍白要求台灣人陪他們慶祝台灣光復，「你們眼裡的光復，是我們台灣人再度被殖民、再一次受殺戮與掃蕩。」此文一出，引發網友留言批，「民進黨偷走勞工七天假和周休二日，現在不過是把假還一些給人民。」

林宜瑾昨天在臉書發文表示，國民黨主導的修法就是一份糖衣毒藥，利用共同支持增加勞工放假日的初心，包裝國民黨為避免被罷免，不惜草率立法、及時討好選民的粗暴手段。在委員會沒有討論結果的情況下，藍白兩黨就硬是要趕著三讀法案，導致又一次到了院會，才偷雞摸狗閉門造車出一份「最高機密版」。

林宜瑾稱，最令人作嘔的是藍白要求台灣人陪他們慶祝所謂台灣光復，「搞清楚狀況好嗎！你們眼裡的光復，是我們台灣人再度被殖民、再一次受殺戮與掃蕩。到了2025年還在透過立法戳刺歷史傷痕，實在噁心！惡劣至極！」

林宜瑾質疑，大家都喜歡放假，立委就隨便挑幾個日子修法讓大家放假，修法放假何其簡單，真正須要立法者坐下來細緻討論的，是究竟該怎麼放？她100%支持勞動節全國放假，但反對藍白這種破壞民主精神的草率立法手段。

該文卻引來大批網友留言，有人表示「人民的假為何民進黨要擋？罷免民進黨，同意」、「林宜瑾請提出妳實際的見解，勞工不想聽這些空話，討論半天其實沒有比放假或加薪實際好嗎？」；也有人說「民主退步黨執政不是在做福國利民的事情，每天搞鬥爭、內耗國家資源」、「ECFA民進黨也說糖衣毒藥，自己吃的也很開心啊」、「請問林大立委，所以您現在是在殖民政府上班嗎？」

也有網友酸說「支持大罷免大成功！民進黨完全執政，肯定會修法把勞工假砍光！讓台灣競爭力世界第一！」、「光復是紀念台灣脫離日本殖民，卻被你指鹿為馬，說成台灣被再度殖民，沒有歷史觀念是要怎麼當民代？」、「民進黨蔡英文偷走勞工七天假和周休二日，現在不過是民進黨政府把該有的假還一些給人民而已。」

周休二日 林宜瑾 民進黨 罷免 還假於民

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