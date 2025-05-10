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新聞眼／顧產業？順民意？ 民進黨很尷尬

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
民進黨立委手舉標語表達反對「4+1」國定假日。 記者曾吉松／攝影
民進黨立委手舉標語表達反對「4+1」國定假日。 記者曾吉松／攝影

民進黨過去在野時期，提出諸多改革法案，等到綠營中央執政後，才發覺「當家不容易」，紛紛推翻自己當年主張。蔡政府時期大砍七天假，如今在野黨合力推動「還假於民」，執政黨在產業界壓力與民眾期盼之間拉扯，民進黨立委在立院一致投反對票，處境尷尬。

蔡政府砍掉七天假，產業界反彈是主因，蔡總統那句「勞工是心裡最軟的一塊」更因此被譏諷至今。現在該議題以另一種型態捲土重來，民進黨立委嘴上無法明講「產業界不同意」，只能以牽強理由藉故拖延。

看看該案在委員會討論狀況，盤點綠營反對藍白「還假於民」的理由，首先是對藍白所提的放假名目有意見，例如七七事變等具有中國色彩的節日，綠營不同意。但爭執放假名目、哪個節日該放假，其實已經是枝微末節，民眾真正關心的是「能不能多放假，能不能把七天假還來」。

民進黨立委在委員會左閃右躲，最終黨團幹部才指出，人民想放假，但要維持國家運作，放假勞資雙方都有成本，台灣以中小企業為主，若為討好、民粹，過當給予更多假期，逾越合理範圍，產業界都會有不同意見。

到了昨天院會表決，民進黨團繼續針對細節抗議，最後眼看三讀在即，避免激怒民眾，才婉轉再轉向，表示支持勞動節放假及增加年假，但以反對倉促立法、強制入法為由投下反對票。

從委員會討論到院會表決，民進黨始終缺乏明確主張，都可看出在產業與民意間拉扯的尷尬處境。

還假於民

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