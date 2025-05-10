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綠委全反對增國定假 勞團：執政黨傷害勞權

聯合報／ 記者葉冠妤許維寧／台北報導
立法院昨三讀「紀念日及節日實施條例」修正案，不僅新增四天國定假日，五一勞動節也改為全國統一放假，讓不少勞工都相當開心。記者劉學聖／攝影
立法院昨三讀「紀念日及節日實施條例」修正案，不僅新增四天國定假日，五一勞動節也改為全國統一放假，讓不少勞工都相當開心。記者劉學聖／攝影

勞團爭取歸還國定假日近九年，昨天終於討回了四加一天。台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟說，這是台灣自主勞工運動奮戰的成果，是台灣勞工艱辛、應得的勝利，但也不忘提醒，仍只還了四天。

對於教師節新定為國定假日，教師團體多一致表達肯定，但也呼籲政府不能僅是給予假期，應該更完善教學現場支持。

對於民進黨立委昨表決時「全體反對」，台灣工人鬥陣總工會理事長何政家感嘆，執政黨只有選舉時才挺勞工，選後卻沒有實質作為，甚至為政治角力傷害勞權。

何政家表示，尤其看到幾名過去曾支持增訂國假的立委紛紛背棄理念、順從黨意，噤聲或出言反對，不會覺得對不起勞工？令人失望透頂。工鬥也要警告民進黨，未來若有機會重返全面執政，又要修法砍國定假日，勞團將集結更大力量陳抗。

工鬥、修法聯盟指出，工時制度歷經多次變革，但事實上，台灣勞工就是累，累到勞動部承認工時有檢討空間，累到年總工時在OECD主要國家排名第六、亞洲第二，但賴總統過去的「政績」，只有鬆綁工時，沒有增加休假。

全國產業總工會理事長戴國榮也提及，民進黨完全執政時期，勞團一直倡議歸還國定假日，行政院前院長陳建仁也曾經鬆口考量五一勞動節全國一致放假，後來卻都無疾而終，現在透過在野黨促成，對勞工來說算是好事。

戴國榮認為，增加國定假日可以降低全年總工時，放假天數也跟國際接軌，帶動觀光休閒等國內內需產業成長，下一步就是希望低薪服務業的薪資可以提升，讓各行各業的勞工達到工作與生活平衡，也有能力消費。

還假於民

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