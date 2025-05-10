多5天國定假 服務業挑戰大

立法院三讀通過增加五天國定假日，三三會理事長林伯豐表示，工商界予以尊重，但「多放五天假，企業的營運成本一定會增加！」中華民國全國商業總會理事長許舒博也直言，新增國定假日勢必會為產業帶來薪資成本增加、排班調整紊亂等挑戰。

商總、工商協進會也異口同聲呼籲，在推動此項政策的同時，應積極研議並提供必要的配套措施，協助企業順利因應。

林伯豐指出，企業現在面臨美國祭出對等關稅、新台幣升值、全球消費不振，今年可能會面臨大幅的虧損。他建議政府，應該增加「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」補助經費，至少增加一倍，政府也應該降低企業負擔，通盤檢討可以調降的進口關稅以及調降營所稅，取消民生用品類貨物稅及印花稅等。

許舒博表示，增加國定假日天數，意味著企業需要承擔更多的加班費用或人力配置，尤其在當前全球經濟情勢不明朗、產業競爭激烈之際，額外的負擔恐雪上加霜。

從各產業來看，餐飲、旅宿、批發零售及物流業等高度依賴排班、假日仍持續運營的服務業者，率先受到衝擊。此外，對於依賴排班、趕工訂單的製造業而言，生產排程也勢必得做出調整。

工商業團體呼籲政府，應積極研議並提供必要的配套措施，協助企業順利因應。例如，提供因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、加強產業轉型輔導、簡化排班與加班規定解釋與適用。

商總也建請政府考量本國勞工從事意願等面向，逐步放寬服務業移工以緩衝缺工困境。

同樣也是排班制的醫療體系也擔心受到衝擊，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，目前護理人力短缺，假日天數增加，對醫院來說，輪值排班勢必更加困難；為發放加班費，醫療機構經營成本上升，且假期前後可能出現「蜂擁式就醫」，民眾需有心理準備。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，肯定修法結果，但也希望醫院因針對假日排班能訂出明確配套，避免半脅迫式要求醫事人員違反意願假日上班。護理師公會全聯會呼籲，各醫院應該做好人力調度與補班安排，提前告知護理人員排班與加班費用標準。