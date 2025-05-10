藍白法案通過！今年起新增5天假 綠批討好式立法救罷免

蔡政府時期砍七天假，藍白力推「還假於民」，立法院昨天上演表決大戰，最終三讀通過國民黨團、民眾黨團「四加一」版本的紀念日及節日實施條例。今年起新增五天假，分別是九月廿八日教師節、十月廿五日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、十二月廿五日行憲紀念日、明年小年夜及五月一日勞動節全民放假。

卓揆對調整感到遺憾

行政院長卓榮泰昨接受中央社專訪時指出，對此次放假日調整感到遺憾，但他沒有反對增加假日，像是勞動節和春節就絕對可以討論，不過外界一方面說要支持產業，卻又大幅度增加假日，讓他高度懷疑是否詢問過產業意見，恐成立法上比較大的疏漏。

至於是否提出覆議，行政院方面則說，目前沒有進一步後續說法。

國民黨本會期力推紀念日及節日實施條例草案立法，立法院會昨對此進行表決，國民黨要求記名表決，最終參與表決的民進黨五十席立委全數投下反對票，藍白則以五十七票贊成通過。

逢例假日應予補假

三讀條文也明定，原住民族歲時祭儀，由現行原民會公告放假一天，改為由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。此外，立法院三讀後總統府公布立即實施。紀念日及節日的放假日逢例假日者，應予補假。

今年教師節適逢周日、光復節則是周六例假日，人事行政總處表示，將會重新修定下半年度行事曆，納入年底前新增的教師節、光復節及行憲紀念日等三天假。換句話說，今年教師節、光復節有望補假。明年農曆初四逢周五，人事行政總處說，如何調整放假將再蒐集意見，於明年辦公日曆表公告。

國民黨主席朱立倫昨表示，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻站在勞工對立面、全力杯葛法案。「我們不怕對抗，更不會退讓」。民眾黨表示，民進黨政府長期打壓勞工、收回七天假，還要人民無條件做功德，民眾黨絕對不再縱容民進黨漠視勞權。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨為救罷免，用討好式立法挽回民意。

內政部稱，立院表決通過增加五天放假日，除影響各行各業甚廣，對於委員會討論納入之彰顯民主多元價值與凝聚台灣社會的紀念日，像是代表突破威權統治的「總統直選紀念日」與「白色恐怖記憶日」等未能入法，表示遺憾。