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還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

藍白聯手推動還假於民 張啓楷：下一步還財於民

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照

立法院今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修法，全國未來可多「4+1」天的假日。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，此次「還假於民」為台灣民眾黨跟國民黨聯手提出，今日三讀通過，台灣民眾黨要再推「還財於民」，普發現金6000元。

張啓楷說，今天做到了還假於民，之前被民進黨政府砍掉的7天假，今天要回來5天了，由台灣民眾黨跟國民黨聯手，提出「紀念日及節日實施條例」修法，今日完成三讀，明定以後要多5天假。第一天就是勞動節全國放假，第二天是9月28日教師，另外小年夜放假不必再補班。還有行憲紀念日，這是做的民調裡，大家認為最應該放假的，因為那天也是耶誕節。另外還有一天就是台灣光復節，也是古寧頭戰役的勝利紀念日。

張啓楷表示，台灣民眾黨還要再推還財於民，普發現金6000元，因應此次通膨跟高關稅衝擊。今天已經提出相關法案，本來民進黨在杯葛，後來經過協商，民進黨把復議案撤回，所以今天順利付委，下周開始審。台灣民眾黨兩大優先法案，「還假於民」已經做到，還財於民好好努力，希望盡快完成三讀。

還假於民

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