民進黨反對還假於民 朱立倫：昔喊心裡最軟今全力杯葛

國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天完成立法，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。國民黨主席朱立倫直呼，「我們拚到了！」並批評民進黨今天竟一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻全力杯葛反對還假於民的法案。

朱立倫表示，這會期，國民黨最重要的民生法案之一，就是還假於民，讓大家多放5天假。早在2月，他們就做了民調，超過56%民眾支持還假於民，支持把勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日納入國定假日的比例，更高達6成多，這就是民意，這就是全民的期待，今天國民黨，做到了。

朱立倫說，國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團共同三讀通過「紀念日及節日實施條例」，用行動來實現「還假於民」，做人民最堅實的後盾。

朱立倫提到，令人氣憤的是，民進黨今天竟然全面一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻站在勞工的對立面、全力杯葛反對還假於民的法案。

「我們不怕對抗，更不會退讓！」朱立倫喊話賴清德總統及行政院長卓榮泰說，不管你們要提覆議或釋憲，國民黨會一路𡚒戰到底，只要是人民支持、勞工需要的，國民黨一定拚到底。

朱立倫強調，這只是開始，接下來他們還要推動「特別條例」，讓國家面對貿易戰、關稅危機時，政府的錢能真正用在產業、用在人民身上，真正做到「還錢於民」。

朱立倫說，他們也會持續爭取讓全民每人領到1萬元的補助金，幫助中小企業、幫助家庭度過難關，「國民黨永遠站在民意這一邊，和人民站在一起！」