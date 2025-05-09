快訊

專訪／「最美士官長」變上市生技董座夫人 聞拼4胎嚇到不寒而慄

任天堂Switch 2台北體驗會7月5日登場！抽選制、超詳細2組別報名規則一次看

還假於民「這2節日在周末」補假有譜 明年春節怎補班將再討論

民進黨反對還假於民 朱立倫：昔喊心裡最軟今全力杯葛

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院下午朝野表決戰，國民黨本會期力推還假於民，將紀念日及節日實施條例草案排入議程，藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影
立法院下午朝野表決戰，國民黨本會期力推還假於民，將紀念日及節日實施條例草案排入議程，藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影

國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天完成立法，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。國民黨主席朱立倫直呼，「我們拚到了！」並批評民進黨今天竟一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻全力杯葛反對還假於民的法案。

朱立倫表示，這會期，國民黨最重要的民生法案之一，就是還假於民，讓大家多放5天假。早在2月，他們就做了民調，超過56%民眾支持還假於民，支持把勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日納入國定假日的比例，更高達6成多，這就是民意，這就是全民的期待，今天國民黨，做到了。

朱立倫說，國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團共同三讀通過「紀念日及節日實施條例」，用行動來實現「還假於民」，做人民最堅實的後盾。

朱立倫提到，令人氣憤的是，民進黨今天竟然全面一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻站在勞工的對立面、全力杯葛反對還假於民的法案。

「我們不怕對抗，更不會退讓！」朱立倫喊話賴清德總統及行政院長卓榮泰說，不管你們要提覆議或釋憲，國民黨會一路𡚒戰到底，只要是人民支持、勞工需要的，國民黨一定拚到底。

朱立倫強調，這只是開始，接下來他們還要推動「特別條例」，讓國家面對貿易戰、關稅危機時，政府的錢能真正用在產業、用在人民身上，真正做到「還錢於民」。

朱立倫說，他們也會持續爭取讓全民每人領到1萬元的補助金，幫助中小企業、幫助家庭度過難關，「國民黨永遠站在民意這一邊，和人民站在一起！」

還假於民

延伸閱讀

外館批「納粹說」 朱立倫：譴責賴總統獨裁才是我的本意

痛罵辦藍不辦綠 朱立倫批賴清德獨裁用司法消滅在野黨

朱立倫指「多5天假是國民黨民眾黨拚來的」 還向卓榮泰喊話

影／朱立倫：賴清德追殺在野黨宛如獨裁者

相關新聞

教師節、光復節變三天連假有懸念 人事總處：需研議會商

立法院今天表決三讀紀念日及節日實施條例修法草案，通過「4+1」放假版本，最快今年928教師節就可放假一天，人事行政總處表...

朱立倫指「多5天假是國民黨民眾黨拚來的」 還向卓榮泰喊話

立法院今通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。國民黨主席朱立倫說，這5天國定...

「還假於民」三讀通過 工商協進會籲政府提供配套措施助企業因應

針對立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，增加國定假日，工商協進會表示，理解社會對於提升國人休假權益、平衡工作與...

藍白聯手推動還假於民 張啓楷：下一步還財於民

立法院今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」修法，全國未來可多「4+1」天的假日。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，此次「還...

民進黨反對還假於民 朱立倫：昔喊心裡最軟今全力杯葛

國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天完成立法，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。國民黨主席朱立倫直呼，「我們拚到...

教師節、光復節補假有譜 明年過年如何補班將再討論

立法院今天三讀「紀念日及節日實施條例」修法草案，最快9/28教師節就可放假一天，人事行政總處表示，將會重新修定下半年度行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。