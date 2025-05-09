民進黨反對還假於民 朱立倫：昔喊心裡最軟今全力杯葛
國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天完成立法，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。國民黨主席朱立倫直呼，「我們拚到了！」並批評民進黨今天竟一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻全力杯葛反對還假於民的法案。
朱立倫表示，這會期，國民黨最重要的民生法案之一，就是還假於民，讓大家多放5天假。早在2月，他們就做了民調，超過56%民眾支持還假於民，支持把勞動節、教師節、光復節、行憲紀念日納入國定假日的比例，更高達6成多，這就是民意，這就是全民的期待，今天國民黨，做到了。
朱立倫說，國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團共同三讀通過「紀念日及節日實施條例」，用行動來實現「還假於民」，做人民最堅實的後盾。
朱立倫提到，令人氣憤的是，民進黨今天竟然全面一路反對，當年說勞工是「心裡最柔軟的那一塊」的民進黨，現在卻站在勞工的對立面、全力杯葛反對還假於民的法案。
「我們不怕對抗，更不會退讓！」朱立倫喊話賴清德總統及行政院長卓榮泰說，不管你們要提覆議或釋憲，國民黨會一路𡚒戰到底，只要是人民支持、勞工需要的，國民黨一定拚到底。
朱立倫強調，這只是開始，接下來他們還要推動「特別條例」，讓國家面對貿易戰、關稅危機時，政府的錢能真正用在產業、用在人民身上，真正做到「還錢於民」。
朱立倫說，他們也會持續爭取讓全民每人領到1萬元的補助金，幫助中小企業、幫助家庭度過難關，「國民黨永遠站在民意這一邊，和人民站在一起！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言