教師節、光復節補假有譜 明年過年如何補班將再討論

立法院今天三讀「紀念日及節日實施條例」修法草案，最快9月28日教師節就可放假一天，人事行政總處表示，將會重新修定下半年度行事曆，納入年底前新增的教師節、光復節及行憲紀念日等三天假，至於明年農曆初四適逢周五，如何調整放假將再蒐集各界意見，於明年辦公日曆表公告。

今年教師節適逢周日、光復節則是周六，根據三讀條文，紀念日及節日之放假日逢例假日應予補假。

人事總處發布新聞稿表示，將於條例生效後配合修正「政府機關調整上班日期處理要點」，重新公告114年政府機關辦公日曆表。至於明年2月20日（農曆初四）適逢星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見規劃明年辦公日曆表，於核定後公告周知。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，公營事業機構人員原則上比照辦理；軍人、各級學校的放假，則屬國防部及各該教育行政主管機關的權責。民間企業因涉及勞基法相關事項，應依該勞動部的規定辦理。