新增5天國定假日 許舒博：勢必為服務業帶來挑戰
立法院今（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」增加5天國定假日（含勞動節），中華民國全國商業總會理事長許舒博認為，服務業因為假日仍持續營業、高度依賴排班，此次新增5天國定假日，勢必會為服務業帶來薪資成本增加、排班調整紊亂等挑戰，建議政府在勞動法規面提出相對應配套措施，包含工時上限、變形工時等規範能放寬，給予業者更大的人力運用彈性空間。
對於立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，許舒博表示，尊重立法院的職權與決議，也理解國人對於平衡工作與生活的期待。但對於例如餐飲、旅宿、批發零售及物流業等高度依賴排班、假日仍持續運營的服務業者而言，勢必帶來薪資成本增加、排班調整紊亂的挑戰。
許舒博說，本次增加國定假日天數，意味著企業需要承擔更多的加班費用或人力配置，尤其，當前產業界已面臨原物料價格居高、缺工嚴峻，乃至全球政經情勢不明朗等困境，額外的負擔恐雪上加霜。
中華民國商業總會呼籲政府相關部會，增加假日的同時，也能在勞動法規面提出相對應的配套措施，包含工時上限、變形工時等規範能放寬，或給予業者更大的人力運用彈性空間。此外，建請政府考量本國勞工從事意願等面向，逐步放寬服務業移工以緩衝缺工困境，在國人享受假期的同時，也能確保我國中小微企業的生存及總體產業發展動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言