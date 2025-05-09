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新增5天國定假日 許舒博：勢必為服務業帶來挑戰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
勞工新制退休金多或少，除了雇主及自己提繳退休金這兩個固定因素外，另一個變數是新制基金投資收益分配。圖／聯合報系資料照片
勞工新制退休金多或少，除了雇主及自己提繳退休金這兩個固定因素外，另一個變數是新制基金投資收益分配。圖／聯合報系資料照片

立法院今（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」增加5天國定假日（含勞動節），中華民國全國商業總會理事長許舒博認為，服務業因為假日仍持續營業、高度依賴排班，此次新增5天國定假日，勢必會為服務業帶來薪資成本增加、排班調整紊亂等挑戰，建議政府在勞動法規面提出相對應配套措施，包含工時上限、變形工時等規範能放寬，給予業者更大的人力運用彈性空間。

對於立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，許舒博表示，尊重立法院的職權與決議，也理解國人對於平衡工作與生活的期待。但對於例如餐飲、旅宿、批發零售及物流業等高度依賴排班、假日仍持續運營的服務業者而言，勢必帶來薪資成本增加、排班調整紊亂的挑戰。

許舒博說，本次增加國定假日天數，意味著企業需要承擔更多的加班費用或人力配置，尤其，當前產業界已面臨原物料價格居高、缺工嚴峻，乃至全球政經情勢不明朗等困境，額外的負擔恐雪上加霜。

中華民國商業總會呼籲政府相關部會，增加假日的同時，也能在勞動法規面提出相對應的配套措施，包含工時上限、變形工時等規範能放寬，或給予業者更大的人力運用彈性空間。此外，建請政府考量本國勞工從事意願等面向，逐步放寬服務業移工以緩衝缺工困境，在國人享受假期的同時，也能確保我國中小微企業的生存及總體產業發展動能。

還假於民

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