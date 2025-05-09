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立院三讀新增5天假 人事總處將更新2025年辦公日曆表

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院人事總處將規定重新公告2025年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。記者李人岳／攝影
行政院人事總處將規定重新公告2025年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。記者李人岳／攝影

立法院9日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增訂小年夜（農曆除夕前一日）、勞動節（5月1日）、教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日(12月25日)計5個放假日，並自總統公布日施行。對此，行政院人事總處表示，將規定重新公告2025年辦公日曆表，並據以規劃明年度辦公日曆表。

人事總處表示，行政院依現行「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，於2024年6月27日核定2025年政府行政機關辦公日曆表。依通過「紀念日及節日實施條例」第4條及第6條規定，2025年下半年將增加孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日及行憲紀念日等3個放假日。

人事總處進一步說明，目前「政府機關調整上班日期處理要點」規定彈性調整放假及補班之範圍為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」，並於「當周或次一周星期六」補行上班。配合「紀念日及節日實施條例」已將小年夜列為國定放假日，將於條例生效後配合修正「政府機關調整上班日期處理要點」，重新公告2025年政府機關辦公日曆表。至於2026年2月20日（農曆初四）適逢星期五，是否納入彈性調整放假範圍部分，將蒐集各界意見規劃明年辦公日曆表，於核定後公告周知。

人事總處強調，政府行政機關辦公日曆表僅適用於政府行政機關公務人員，至於公營事業機構人員的放假，原則上比照辦理；軍人的放假，則屬國防部主管權責，應依該部規定辦理。另各級學校適用的學年度行事曆，是由各該主管教育行政機關訂定。此外，民間企業人員的放假涉及勞動基準法相關事項，應依該法主管機關勞動部的規定辦理。

還假於民

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