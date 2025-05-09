快訊

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

櫃姐摩鐵吸毒狠心悶殺一對親生子女 國民法官判無期徒刑

增放假日 內政部遺憾未納轉型正義、影響各行各業

中央社／ 台北9日電

立法院會今天三讀通過紀念日及節日實施條例。內政部說，在仍需凝聚社會共識的前提下，增加放假日除影響各行各業甚廣，對於委員會討論納入有關轉型正義、彰顯民主多元平權價值與凝聚台灣社會的紀念日未能入法，內政部表示遺憾。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

內政部透過新聞稿表示，依今年3月17日及3月31日立法院內政委員會審查通過「紀念日及節日實施條例」第一條立法目的，是為「彰顯紀念日及節日之特殊意義」與「紀念國家發展歷史、傳承各族群傳統民俗及促進多元文化發展」。

內政部表示，討論過程中，提出現行中央各目的事業主管機關核定共89日紀念日與節日表，作為討論參考；歷經兩次委員會討論，代表突破威權統治的3月23日「總統直選紀念日」、彰顯轉型正義價值的5月19日「白色恐怖記憶日」以及象徵多元平權價值的5月24日「婚姻平權紀念日」等，都納入初步審查的條文中紀念日範疇，對於紀念國家發展歷史、彰顯民主多元價值與凝聚台灣社會有正面意義。

內政部說，對於經委員會初步審查納入有關轉型正義、多元平權價值、民主轉型意涵紀念日未納入今天三讀條文，內政部表示遺憾。

還假於民

延伸閱讀

自用第二級電信器材輸入收費新規 立法院不予備查

立院三讀增「4+1」放假日 人總將規劃新辦公日曆表

立法院三讀通過823紀念日 陳玉珍：歷史記憶不能遺忘

「還假於民」下午將三讀 通過後教師節今年起全民放假

相關新聞

教師節、光復節變三天連假有懸念 人事總處：需研議會商

立法院今天表決三讀紀念日及節日實施條例修法草案，通過「4+1」放假版本，最快今年928教師節就可放假一天，人事行政總處表...

朱立倫指「多5天假是國民黨民眾黨拚來的」 還向卓榮泰喊話

立法院今通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。國民黨主席朱立倫說，這5天國定...

「還假於民」三讀通過 工商協進會籲政府提供配套措施助企業因應

針對立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，增加國定假日，工商協進會表示，理解社會對於提升國人休假權益、平衡工作與...

還假於民修法醫院勞資爭議恐增 台大工會籲訂排班配套

立法院通過紀念日及節日實施條例草案，增加教師節等4天國定假日，勞動節則改為全民休假。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，肯定...

節日條例三讀通過 內政部曝這點：遺憾

立法院今三讀通過「紀念日及節日實施條例」，內政部表示，本屆委員提案版本眾多，意見紛陳，歷經兩次委員會審查，在仍需凝聚社會...

還假於民法案三讀 醫界憂排班更難、民眾蜂擁式就醫

立法院今天下午通過「還假於民」法案，紀念日及節日實施條例草案通過，未來將新增4天國定假日，且勞動節改為全國放假。對此，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。