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紀念日條例三讀過關 內政部對修法結果表示遺憾

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者曾原信／攝影
內政部長劉世芳。記者曾原信／攝影

立法院9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，正式新增五個全國放假日，包括小年夜、教師節（孔子誕辰）、台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日及勞動節，並將「原住民族歲時祭儀」假期從1天延長為3天，條例自公布日起實施。內政部對於此修法結果表達遺憾。

內政部表示，原本在委員會審查階段，已納入具轉型正義、多元平權意涵的重要紀念日，例如3月23日總統直選紀念日、5月19日白色恐怖記憶日、5月24日婚姻平權紀念日等，這些條文反映了台灣民主發展的重要歷程與社會價值，具有正面意義，卻未納入最終版本。

內政部回顧整體修法過程指出，因提案版本繁多、意見分歧，歷經兩次委員會審查，最終仍須在社會共識未完全凝聚下表決通過。雖然條例最終版本未能涵蓋所有原先討論的紀念日，但部會仍肯定立法目的，即透過紀念日與節日的制度化安排，彰顯國家發展歷史、尊重族群文化、促進多元價值。

內政部也補充，在審查期間曾提供目前各中央主管機關所核定的89個紀念日與節日清單作為參考，盼未來在社會討論更加成熟之下，能持續推動具歷史意涵與多元價值的紀念日制度化。

還假於民

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