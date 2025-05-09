還假於民修法醫院勞資爭議恐增 台大工會籲訂排班配套

立法院通過紀念日及節日實施條例草案，增加教師節等4天國定假日，勞動節則改為全民休假。台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，肯定本次修法結果，但也希望醫院因針對假日排班訂出明確配套，避免半脅迫式要求醫事人員違反意願假日出席上班，且未來勞動節，公立醫院應統一休診。護理師公會全聯會呼籲，各醫院應做好人力調度與補頒安排，提前告知護理人員排班與加班費用標準，以達透明化與勞資和諧目標。

邱宇弘表示，本次修法是台灣縮短工時重要成果，工會非常肯定。不過，為維持醫院運作，醫事人員多屬輪班人員，台大醫院日前才發生院方未尊重同仁休假意願，強迫要求到院上班，未來國定假日天數增加，勢必增加衝突矛盾，「修法後保障勞工有更多休假權益，類似事件恐持續發生，且張力可能更強。」

「各醫療院所，應儘速針對國定假日休假，訂出明確配套。」邱宇弘表示，工會過去詢問台大院方，若國定假日同仁均表示希望休假，該如何應對維持醫院運作，但院方僅沈默以待，未積極提出方案。如何遵守法律，保障院內同仁就醫權利，同時兼顧醫療品質，各醫院經營者應針對非必要部門如何關診、關床，以及如何發放獎金提高誘因等，嚴肅以待，訂出明確措施，才不會變成高層凹主管，主管凹同仁，最終出席上班者不開心，在家休假者心有虧欠。

另，本次修法後，勞動節從僅勞工休假，變成全民休假。邱宇宏表示，公立醫院存在部分醫事人員是勞基法保障的勞工身分，其他人員是公務員情況，5月1日勞動節過去常出現部分人員上班、部分人員休假情況，院方在是否正常開診間游移，呼籲修法後，公立醫院應統一關診，不要照常開診，讓不分身份院內員工都能依法休假。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，護理人員的工時、例假、休假及休息日是按勞基法來實行，醫療保健服務業可以調移休。醫療院所屬「必要服務行業」，需全年無休提供照護，因此在新增國定假日時，需提前規劃排班，避免人力短缺，務必在不影響病人安全與照護品質的前提下，做好人力調度與補班安排。

「勞動基準法」第37條，雇主應讓勞工於國定假日放假，未放假者應依第39條支付雙倍工資，如果護理人員於新增假日照常上班，雇主應支付雙倍薪資；若排定休假，則視同國定假日休假處理；加班與輪休因應方式，依《勞基法》第32條、第39條，可採「補休」方式調整：若當日出勤，可由護理人員選擇事後補休，也可選擇由醫院直接支付加班費，以合理補償護理人員節日工作的付出。

陳麗琴說，護理主管應主動與人員、人事單位、院方溝通討論修法後的排班原則，可由全聯會協助彙整會員反映意見，爭取制度落實與加班補償，也提醒特別提醒各機構、各單位落實「勞基法」規定，避免侵害護理人員合法休假權益。

醫師公會全聯會表示，內部未曾就此議題進行討論，基本上尊重政府和立法院。