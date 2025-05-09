還假於民法案三讀 醫界憂排班更難、民眾蜂擁式就醫

立法院今天下午通過「還假於民」法案，紀念日及節日實施條例草案通過，未來將新增4天國定假日，且勞動節改為全國放假。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，目前護理人力短缺，假日天數增加，對醫院經營者而言，未來輪值排班勢必更大，凸顯醫事人員留任重要性；為發放加班費，醫療機構經營成本將會上升，且假期前後可能出現「蜂擁式就醫」，民眾需有心理準備。

洪子仁表示，休假日數增加是正面訊息，可促進包含醫事人員在內的工作者，在工作上更有效率，運用人工智慧（AI）聰明工作，讓工作時間更精實。不過，從醫院管理者角度來看，因多數醫事人員屬輪班工時性質，在護理人力短缺情況下，休假日數增加，排班勢必更加困難，這凸顯留任醫事人員重要性，有足夠人力排班，國定假日才能擠出人手。

醫事人員假日出勤，加班費等人事成本支出也會提升。洪子仁表示，醫院經營成本增加，健保醫療支出也應該提升，給醫院更多財務彈性，因應假日增加帶來的變化。

至於民眾方面，由於休假日增加，產生連假機會也會增加。洪子仁表示，過去國定假日期間，醫院均維持最低人力運作，門診停診，僅維持急診、住院等不可暫停的醫療服務，未來連假增加，假日前後大醫院恐出現「蜂擁式就醫」現象，且到院人數一定比過去還高，呼籲就醫民眾，妥善安排就醫時間，有計劃性分散就診，避免假日前後往醫院擠。

洪子仁說，假日增加、門診天數減少，民眾應該體諒醫護人員工作辛勞，培養「非急勿急」觀念，若非緊急醫療需求，就不要集中在假日前後處理，而是根據自身休假情況，及生活安排，妥善調配時間、分散就醫，同時落實分級醫療精神，小病在基層診所就醫，急重難罕症再到醫學中心看診。