朱立倫指「多5天假是國民黨民眾黨拚來的」 還向卓榮泰喊話
立法院今通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。國民黨主席朱立倫說，這5天國定假日是國民黨、民眾黨立委拚出來的成果，民進黨全力阻撓，他向行政院長卓榮泰喊話，「你要覆議就來覆議，如果要釋憲就來釋，我們一定力拚到底。」
立法院今通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。
朱立倫今天下午到基隆出席市黨部主委林沛祥布達時致詞說，今天立法院通過一個非常重要的法案「還假於民」，這5天國定假日是包括立委林沛祥在內的國民黨、民眾黨委員拚出來的成果。民進黨還用一切的手段在阻撓，表決時全部都反對，他想「勞工不是說是民進黨的軟肋嗎？應該不敢反對吧，結果還是全部反對到底，早就把勞工拋諸腦後。」
朱立倫並向行政院長卓榮泰喊話，「你要覆議就來覆議，如果要釋憲就來釋，我們一定力拚到底。」朱並預告下周開始要針對特別條例，就是遇到關稅貿易戰，這些錢一定要用在產業，用在民眾身上，真正還錢於民。
朱立倫並表示，支持所有中小企業、支持產業面對這次的危難，還有一條就是每一位國民獲得一萬元的補助，絕對沒有灌水，國民黨與民為本和民眾站在一起。
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