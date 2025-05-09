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「還假於民」合乎社會期待 傅崐萁：減少勞工血汗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞工未來可多「4+1」天假日。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，本次修法增加的國定假日可以給予勞工更多的休息時間，降低工時，減緩血汗，有更多的時間能夠陪伴家人，想要有更多收入的勞工也能因此獲得雙倍工資，恭喜全國的勞工朋友及辛勞的教師們。圖／傅崐萁臉書
立法院今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞工未來可多「4+1」天假日。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，本次修法增加的國定假日可以給予勞工更多的休息時間，降低工時，減緩血汗，有更多的時間能夠陪伴家人，想要有更多收入的勞工也能因此獲得雙倍工資，恭喜全國的勞工朋友及辛勞的教師們。圖／傅崐萁臉書

立法院今日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，勞工未來可多「4+1」天假日。國民黨立院黨團總召傅崐萁說，本次修法增加的國定假日可以給予勞工更多的休息時間，降低工時，減緩血汗，有更多的時間能夠陪伴家人，想要有更多收入的勞工也能因此獲得雙倍工資，恭喜全國的勞工朋友及辛勞的教師們。

傅崐萁說，國民黨團提案「紀念日及節日實施條例」今於立法院三讀通過。未來國定假日將新增小年夜、教師節、光復節、行憲紀念日、勞動節（原勞工放假改為全國皆放假）。最快今年教師節可放假，而9月28日適逢星期日，可望迎來三天連假。

傅崐萁表示，國民黨團提出的紀念日新法不影響原有國定假日，包括元旦、和平紀念日、農曆新年除夕到初三、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日依然放假，藍白合作下，順利三讀通過。

傅崐萁強調，國定假日法制化是勞動團體在街頭爭取了8年的重大勞工議題，這8年來台灣的經濟仰賴勞工的血汗犧牲來成長，但政府也虧欠了勞工應有的休息時間，過去幾年政府聲稱經濟最好，卻從不增加假日、減少工時。

傅崐萁指出，本次修法增加的國定假日不只可以給予勞工更多的休息時間，降低工時、減緩血汗，有更多的時間能夠陪伴家人，想要有更多收入的勞工也能因此獲得雙倍工資。

傅崐萁說，「還假於民」，國民黨正視基層勞工的聲音與民意的期待，訂定國定假日更是展現國家對勞動價值的尊重與肯定，也恭喜全國的勞工朋友及辛勞的教師們。

還假於民

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