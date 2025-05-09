教師節、光復節變三天連假有懸念 人事總處：需研議會商

立法院今天表決三讀紀念日及節日實施條例修法草案，通過「4+1」放假版本，最快今年928教師節就可放假一天，人事行政總處表示，將會重新修定下半年度行事曆，納入年底前新增的3天假，不過遇到六日有無補假，則還要再檢視三讀條文的規定。

立法院今天將紀念日及節日實施條例草案排入議程。在藍白人數優勢下三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，相當於今年起依序9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。

人事行政總處方面表示，草案三讀後經總統府公告立即實施，因此將會重新修定下半年度行事曆，尤其納入今年下半年新增的928教師節、1025台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日和1225行憲紀念日等3個放假日；有可能會在6、7月間與明年度行事曆一起公布。

不過由於今年教師節適逢週日、1025光復節則是周六，是否有補假的機會，則還要看三讀條文對於這個天遇例假日有無補假的明文規定。

人事行政總處表示，全國放假日的主管機關為內政部，人事總處則根據規定排定行政機關上班行事曆，詳細安排還需與教育部、經濟部、金管會及各行各界會商研討，才會做出最後決定。