教師節放假的意義？ 教師：尊師重道比放假更重要
立法院今三讀通過教師節等五大節日全民放假，北市高中教師說，放假是要記得教師節背後意義，尊師重道是否比放假更重要？現在教育現場出現許多聲音，家長學生投訴老師比比皆是，何來「尊師」？教師沒有管教權，何來談「重道」？
該名教師說，過往教師認為管教學生是重要的，現在則有太多檢舉、投訴，都不是真正的管教不當，導致教師們的教學、引導受到很大影響，受傷害的反而是學生。
他指出，當學生不用為自己的行為負責，不及格沒關係，反正也不會留級；沒畢業證書沒關係，反正也可以升大學；高中3年不用唸書有關係，反正一樣有大學可以唸；大學不用唸書沒關係，反正一樣可以畢業。如果這些都變成事實，學生為自己的行為不負責任，他出社會後，會發現自己什麼能力都沒有，這不就是最大的教育危機？
該教師表示，最重要的不是把權力還給老師，更重要的是彼此尊重，教師節放假，學生確實不會因此在這天更尊敬老師，就像勞動節放假，也只是讓勞工們休息1天，如此意義是否跟原本放假是兩回事？
他說，現在許多學校於教師節當周會舉辦一些尊師活動，例如學生表達對教師的感謝之意，甚至讓學生寫卡片給教師，「畢竟要讓學生寫一張手寫的卡片，是非常難能可貴的。」立法院三讀通過教師節全民放假，顯見國家重視「教師」、教育的重要性。
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