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立院三讀勞動節全國放假 教師團體：減少分化怪象

中央社／ 台北9日電

立法院院會今天三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，孔子誕辰紀念日（教師節）也放假。教師團體表示，此舉可減少校園內勞動者分化的怪象，翻開勞動人權新頁。

過去五一勞動節，教師、公務人員等身分不能放假，公教團體抗爭多年，認為同樣是勞工，卻被差別待遇，校園內有些人可放假、有些人不能放假，造成許多困擾。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良指出，在前總統蔡英文執政第1年即開始爭取勞動節應全民放假，雖然是極具正當性的訴求，社會共識也高，卻一再遭以「社會未達共識」拖延。

全教總認為，勞動節是象徵世界各國勞動者團結、顯勞動神聖價值的節日，過去因一紙法規命令，讓某些不適用勞基法的受僱者被排除，造成分化，今天區分彼此的高牆終於被推倒了。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林碩杰表示，過去勞動節「差別式放假」，包括私立幼兒園、保母等都能放假，教師卻不能，導致教師子女無人照顧。如今立法院三讀通過，照顧教育界的基層工作者，希望總統府儘速公布實施。

林碩杰提到，孔子誕辰紀念日（教師節）不能休假，使得「尊榮感」被剝奪，甚至在2016年勞工法定工時調整時刪除了7天假日（包含教師節），在勞團抗議下，立法院當年決議不備查，一度出現教師節教師不能放假、一般勞工卻能放假的現象。

林碩杰說，立院三讀通過教師節放假，讓全國教師「剛開始覺得有被尊重」，希望政府接續帶頭，讓整個社會對教師有更多的尊重，進而讓教師更努力提升教學效果。

還假於民

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