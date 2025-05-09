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「還假於民」三讀通過 工商協進會籲政府提供配套措施助企業因應

聯合報／ 記者林海/台北即時報導
立法院下午朝野表決戰，三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影
立法院下午朝野表決戰，三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影

針對立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」修正案，增加國定假日，工商協進會表示，理解社會對於提升國人休假權益、平衡工作與生活之期待，但此舉對國內產業勢將帶來營運成本增加與生產排程調整之挑戰，呼籲政府相關部會，在推動此項政策的同時，應積極研議並提供必要的配套措施，協助企業順利因應。

工商協進會也理解此修法旨在回應民意，使國人能享有更多休息時間，促進身心健康與家庭生活和諧，這對於建構一個更重視員工福祉的社會具有正面意義。然而，本次修法大幅增加國定假日天數，對於國內產業，特別是依賴排班、趕工訂單或面臨國際競爭的製造業、服務業及眾多中小企業，勢將帶來營運成本增加與生產排程調整之挑戰。增加的國定假日意味著企業需支付更高的加班費用或調整人力配置，這對企業的成本結構造成壓力，尤其在當前全球經濟情勢不明朗、產業競爭激烈之際，額外的成本負擔恐削弱企業的競爭力及應變彈性。

工商業團體呼籲政府相關部會，在推動此項政策的同時，應積極研議並提供必要的配套措施，協助企業順利因應。例如，提供因應人力成本增加的租稅優惠或補助方案、加強產業轉型輔導、簡化排班與加班規定之解釋與適用，以及協助企業更有效率地管理人力資源等，以降低修法對企業營運的衝擊，維護台灣產業的永續經營與競爭力。

工商業團體將盡力配合政府政策，並持續與政府、勞方溝通，共同尋求平衡員工權益與企業永續發展的方案，確保台灣經濟的穩健前行。期盼政府能與產業保持密切對話，共同克服挑戰，讓政策美意能真正落實，同時也兼顧到產業的發展動能。

還假於民

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