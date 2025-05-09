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立院三讀增「4+1」放假日 勞團憂未來修法遭砍

中央社／ 台北9日電

立法院會今天經表決增「4+1」放假日，今年起包含教師節、光復節全民放假。勞團指出，這是台灣自主勞工運動奮戰近10年的成果，也擔憂未來恐再修法砍掉國定假日。

立法院會今天經表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天，未來春節假期將保證有7天連假起跳，最多可達到10天。

勞工團體尊嚴勞動修法聯盟、工鬥發布聲明指出，這是台灣自主勞工運動奮戰近10年的成果，這期間無數場討論會議、倡議記者會、公投連署、從高雄到台北行腳、遊行要求總統候選人表態，甚至數次絕食等，是有這麼多數不清的投入、堅持，才讓立法委員在砍假整整9年後的今天增加國定假日，這是台灣勞工應得而艱辛的勝利。

勞團表示，台灣在1984年實施勞基法，工時制度歷經每週只休週日，到2000年雙週工時84小時，再到2016年的單週工時40小時，但事實上，台灣勞工就是累，累到勞動部自己都承認工時有檢討的空間，但總統賴清德過去只有鬆綁工時，沒有增加休假。

勞團質疑，民進黨委員今天在發言和表決時，都沒有站在支持增加國定假日的立場，若未來民進黨有機會重回全面執政，是否會像2016年和2018年一樣修法砍掉國定假日，籲執政黨必須說清楚。

還假於民

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