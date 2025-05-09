立法院三讀通過823紀念日 陳玉珍：歷史記憶不能遺忘

立法院今日三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，將8月23日正式訂為「八二三紀念日」，並將10月25日由原本的「台灣光復節」改為「台灣光復節暨金門古寧頭大捷紀念日」，當天將全國放假一天。一路推動該法案的金門立委陳玉珍表示，金門鄉親的歷史犧牲終於獲得國家正式肯定與紀念。

陳玉珍指出，1949年10月25日，解放軍進攻金門，歷經3日激戰後全軍覆沒，史稱「古寧頭大捷」，不僅保住金門，更守住台灣；1958年8月23日，金門再遭解放軍砲擊，兩小時內投彈逾5.7萬發，造成重大傷亡與家園毀損。這些戰火記憶，是金門鄉親共同的歷史傷痕，也是中華民國歷史不可抹去的一頁。

她強調，過去在民進黨執政時期，此案始終無法推進，如今在藍白陣營取得國會多數下，終於促成修法成功。她特別感謝國民黨與民眾黨立委的支持，讓金門的歷史被納入全國性法定紀念日之列。

針對近日賴清德總統紀念歐戰勝利日的談話，陳玉珍也呼籲賴總統不要捨本逐末，只看到天邊彩虹，而忘了腳邊玫瑰。「和平無價，戰爭沒有贏家。」這句話不需要靠紀念歐戰勝利而得到，回想金門鄉親這一路上遭受戰爭的苦難，內心所承受的傷痛，我們更希望民進黨政府能夠真誠地把「八二三紀念日」及「古寧頭大捷」放在心裡，不要忘記歷史的教訓，真正以和平為念，不要讓「兩岸市場」再變成「兩岸戰場」。

陳玉珍強調，「只有經歷過戰爭的可怕，才能深刻了解和平的彌足珍貴」，台澎金馬的和平與安全，是當年金門前線軍民用生命，用家園拼死守護所換來的。因此，增訂八二三紀念日，並且將金門古寧頭大捷與台灣光復併為同一個紀念日，在10月25日放假一天，讓全體國人可以一起紀念金門古寧頭大捷與台灣光復的喜悅，同時也讓金門鄉親的犧牲獲得中華民國的尊重，讓台澎金馬全體國人一起繼續捍衛中華民國，捍衛臺澎金馬的自由民主。