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4+1放假日三讀教師節入列 教團：老師始覺得受尊重

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」草案，9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影
立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」草案，9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。記者曾吉松／攝影

立法院今天稍早三讀通過紀念日及節日實施條例，新增教師節、勞動節等國定假日。教師團體表示，近年教育部多在踐踏、霸凌教師，遭校事會議「整肅」到人人自危，教師節再多的敬師活動也只是枉然，立院今天三讀，除了將節日實際還給教師，也讓全國教師「開始」覺得有受尊重。

全教產理事長林碩傑表示，2016年勞工法定工時下修每周40小時，勞動部配合修正刪除7天國定假日，勞權團體抗議下，立法院決議不予備查，原先公告的施行細則失效，7天國定假日恢復，其中包括9月28日的教師節，但教師節當時非教職人員法定休假日，教師仍要到學校上課，因此2016年教師節出現「勞工休、教師不能休」的怪現象。

林碩傑說，當時教育部長僅表示，教師節最重要的是表達對老師的敬意，又至近年教師節各縣市政府均舉辦敬師活動，如發放禮券等禮物，但對基層教師而言，包括教育部等都只是在踐踏、霸凌老師，教師被惡意投訴、被校事會議整肅到人人自危，再多敬師活動與都是枉然，敬意流於空談，教師節一點尊榮感都沒有。

林碩傑指出，不少基層教師反應，如果教師節不放假，那就應該取消教師節，今天立院三讀通過，落實了將節日還給教師，教師開始覺得被尊重。

至於勞動節一案，林碩傑也說，每年五一勞動節時，勞工放假但其在學子女不能放假，教師需上班上課但未滿六歲子女則無人照顧，導致親子作息不一致，如今勞動節改列國定假日，基層表示感謝。期盼三讀通過後總統府儘速公佈實施，而今年教師節適逢禮拜日，也應提早宣布補假日。

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