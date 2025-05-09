多放5天假！工商團體大老嘆：營運成本增加 有些企業今年恐大虧損

立法院今通過今年起9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假，三三會理事長林伯豐今天表示，立法院已三讀通過的法案，工商界只能予以尊重，但他感嘆，「多放5天假，企業的營運成本一定會增加！」

國民黨本會期力推還假於民，今將紀念日及節日實施條例草案排入議程。在藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本。因此，今年起，依序9月28日、10月25日、12月25日、小年夜，以及5月1日勞動節，全民都可放假。

身為工商團體代表，林伯豐今天回應指出，企業現在面臨美國對等關稅、新台幣升值、全球消費不振，今年可能會面臨大幅虧損。

在上述多重考驗下，許多企業經營已相當艱困，林伯豐再度提出建議，認為政府應增加「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」的補助經費，至少增加一倍，以協助企業度過難關。

林伯豐並建議，政府應降低企業的負擔，包括檢討盤點可以調降的進口關稅，尤其是原物料的進口關稅；另調降營所稅，以及取消民生用品類貨物稅及印花稅等。