還假於民三讀通過 民眾黨團：勞工不再被逼做功德

今日在立法院長韓國瑜一聲敲錘下，宣告「紀念日及節日實施條例」三讀通過，勞工未來可多「4+1」天假日。民眾黨立院黨團表示，對全台灣人民來說，能適度增加休息日，不再被迫做功德，犧牲勞動權益，應是美事一樁。

新增假日包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日以及小年夜。5月1日勞動節改為全國統一放假。修法明定，原住民族歲時祭儀，由原住民依其族別歲時祭儀擇定三日放假。

民眾黨團表示，台灣經濟成長仰賴勞工血汗，民進黨政府卻長期打壓勞工、不但收回七天假，還要人民無條件做功德，讓台灣變成長工時、低工資、稅收超徵的血汗之島，勞動成果無法共享、勞動權益更被迫犧牲。

民眾黨團指出，今日三讀，民進黨立委還在擋，一下他們說「搞不清楚條文有什麼」、一下說「大家史觀沒有統一」、「沒有共識」、「紀念不一定要放假」、「草率表決」…，但真相是：民進黨從頭到尾都不想修法，所以千方百計找藉口，從委員會杯葛到黨團協商、幾個月來一事無成，今日院會討論，立委蘇巧慧甚至將在野黨立委希望維護勞工權益的好意，說成是「菜市場喊價」，批提案委員隨便挑幾個日子、討論品質低落。

民眾黨團批，蘇巧慧的發言，不僅非事實，更沒有站在勞工角度發聲、詆毀人民爭取勞動權益的正當性、還不知民間疾苦的把「菜市場喊價」當負面形容詞，她不知道基層的勞動者、市場從業人員是辛苦工作賺錢，不像民進黨許多立委整天鬧事當薪水小偷，當然要能省則省、該爭取就爭取，該捍衛就捍衛，民進黨打著照顧勞工的旗幟風光執政、拿到政權卻不斷背棄人民，還打臉過去自己曾經提出國定假日要入法，人民才有保障的主張。

民眾黨團強調，民進黨政府忙於政治鬥爭，無心解決勞工問題，近三任勞動部長許銘春、何佩珊、洪申翰只見酬庸、毫無專業，民眾黨絕對不會再縱容民進黨漠視勞權、讓民進黨將勞動權益砍到血本無歸、繼續惡化，全力提升台灣的勞工生活品質，讓民眾黨來。