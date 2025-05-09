教師節全民放假 教師嘆：終還一個公道

立法院會今三讀通過紀念日及節日實施條例，9月28日教師節放假。北市不少教師聞訊直呼太好了，有宣示性作用，可提昇教師士氣，但這也只是還老師一個公道；雖然是全民放假，有家長大嘆還是不放過媽媽，仍肯定政府的實質鼓勵。

台北市教師會政策部主任葉青芪表示，五一勞動節放假，不應該用職業類別去限縮，教師組織關注此議題多年，他認為教師也是勞動工作者，只要是勞動工作者都該適用，如今勞動節改為國定假日，他樂見其成。另外，師道愈來愈式微，政府將教師節訂為國定假日，是對教師的尊重，更有一種宣示性作用，帶頭告訴社會大眾仍要尊師重道。

一名高職國文老師說，教師節不放假已經非常多年，教師被視為勞工，但五一勞動節卻沒有假，他感嘆「對全民而言，我們是勞工；對民眾而言，我們是公僕」，教師定位多年來都不明確。寒暑假也不是所有人都在放假，學生雖然不在校，但對於教育主管機關來說，教師本來就應該工作。「立院三讀通過教師節放假，只是還老師一個公道。」

「太好了！」一名國小教師認為，鮮少有職業會要持續研習精進，一般人對於教師的要求過高，現在就有霸凌研習、自殺研習等，加上北市脫北潮、年金問題，未來教師節放假，對於教師是一種尊重肯定，教師們能實質感受到尊重，還能提升教師士氣。

聽聞未來教師節放假，北市家長邱小姐第一反應是「那天星期幾？我的小孩要怎麼辦？」得知是全國統一放假後，鬆了一口氣，但感嘆「還是不放過媽媽啊！」此應能起到實質鼓勵、慰謝師長的作用，雖然1天假期作用不大，意義形式仍是樂觀其成。

邱小姐反而認為，「五一勞動節才不該全國放假，那是為人父母一年中難得可以丟包小孩獨處約會的日子。」也疑惑今年教師節剛好是星期日，星期一是否會補假？家長最怕連假，如果教師節跟勞動節遇假日有補假，那就會變成多了連假，她大酸「那真的是謝謝政府！」