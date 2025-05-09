國定假日大增！勞工樂喊規畫假期 資方嘆：政府請客、老闆埋單

立法院今在國民黨、民眾黨人數優勢下，三讀通過「4+1」假期，最快今年9月28日就能實施。勞方表示，雖然不理解要放什麼，但是有放假就好。資方則說，勢必會增加成本，只能尊重。

三讀通過的法案，針對勞工的假期依序為9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，以及明年的小年夜。

資通訊產業的民眾表示，小年夜跟勞工假可以理解，後面幾個假不知什麼放？雖然沒有聽過，但有放就好，已經可以來規畫假期。不過，也有銀行業的民眾發現，今年除了12月25日是在禮拜四，其餘時間點都是在禮拜六、日，也好奇公司是否會補假。

台北市產業界則表示，如果站在勞工方一定是開心放假，但是產業界則是不願意放假，憑良心講，一年增加四天假期，就是成本增加，「現在產業界的成本很高，資方要負責健保、提撥6％勞退，簡單講就是政府請客、資方買單。」就是只能尊重。