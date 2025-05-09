今年起5節日全民放假 消防節呢？消防署：依政院指示辦理

立法院今三讀通過教師節、光復節加古寧頭戰役日、行憲紀念日、小年夜和勞動節5大節日全民確定放假，攸關眾多現職消防員的119消防節放不放假，消防署回應表示，配合政院指示辦理。

立法院上演朝野表決戰，國民黨本會期力推還假於民，今將紀念日及節日實施條例草案排入議程。藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，相當於今年起依序9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。

立院內政委員會召委牛煦庭強調，假日變多，不僅勞工能喘口氣、陪陪家人，還能加班賺雙薪，內需經濟也能被帶動。他語帶堅定表示：「不是只利勞工，是全民都賺到！」不忘補上一句，「我們不搞政治口水，只管做對的事！」

消防節能否比照國定假日，全國放假1天，也是攸關全國1萬7732位消防員的福利，對此，內政部消防署今回應表示，全力配合行政院指示辦理。