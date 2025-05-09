快訊

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

通勤族氣炸…電車線故障釀2天「北部交通大亂」 台鐵道歉公布原因

今年起5節日全民放假 消防節呢？消防署：依政院指示辦理

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
立法院今三讀通過修正紀念日及節日實施條例。記者曾吉松／攝影
立法院今三讀通過修正紀念日及節日實施條例。記者曾吉松／攝影

立法院今三讀通過教師節、光復節加古寧頭戰役日、行憲紀念日、小年夜勞動節5大節日全民確定放假，攸關眾多現職消防員的119消防節放不放假，消防署回應表示，配合政院指示辦理。

立法院上演朝野表決戰，國民黨本會期力推還假於民，今將紀念日及節日實施條例草案排入議程。藍白人數優勢下，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本，相當於今年起依序9月28日、10月25日、12月25日、小年夜及5月1日勞動節全民放假。

立院內政委員會召委牛煦庭強調，假日變多，不僅勞工能喘口氣、陪陪家人，還能加班賺雙薪，內需經濟也能被帶動。他語帶堅定表示：「不是只利勞工，是全民都賺到！」不忘補上一句，「我們不搞政治口水，只管做對的事！」

消防節能否比照國定假日，全國放假1天，也是攸關全國1萬7732位消防員的福利，對此，內政部消防署今回應表示，全力配合行政院指示辦理。

勞動節 國定假日 小年夜 教師節 消防員 立法院

延伸閱讀

還假於民三讀通過！ 增訂4+1假日勞資雙贏

喬好了！ 還假於民下午三讀 今年起教師節全民放假

反擊大罷免！牛煦庭諷罷團怯戰 萬美玲籲投不同意票

牛煦庭下辯論戰帖 罷牛領銜人反嗆：退貨需辯論？

相關新聞

還假於民三讀通過 民眾黨團：勞工不再被逼做功德

今日在立法院長韓國瑜一聲敲錘下，宣告「紀念日及節日實施條例」三讀通過，勞工未來可多「4+1」天假日。民眾黨立院黨團表示，...

教師節全民放假 教師嘆：終還一個公道

立法院會今三讀通過紀念日及節日實施條例，9月28日教師節放假。北市不少教師聞訊直呼太好了，有宣示性作用，可提昇教師士氣，...

國定假日大增！勞工樂喊規畫假期 資方嘆：政府請客、老闆埋單

立法院今在國民黨、民眾黨人數優勢下，三讀通過「4+1」假期，最快今年9月28日就能實施。勞方表示，雖然不理解要放什麼，但...

今年起5節日全民放假 消防節呢？消防署：依政院指示辦理

立法院今三讀通過教師節、光復節加古寧頭戰役日、行憲紀念日、小年夜和勞動節5大節日全民確定放假，攸關眾多現職消防員的119...

「還假於民」三讀通過 工鬥：台灣勞工艱辛、應得的勝利

還假於民！立法院會今三讀通過「紀念日及節日實施條例」4+1版本，勞動節改為全國放假，小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、1...

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

國定假日一向是全民關心議題，這20幾年來經歷過兩波演變，有一部分與工時有關係，聯合新聞網整理勞工工時與休假日的時間軸變化史，並找出資料告知大家2016年為什麼刪除七天國定假日，今天三讀通過的4+1天國定假日又是哪些？與當年的七天國定假日是重疊的嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。