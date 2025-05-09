「還假於民」三讀通過 工鬥：台灣勞工艱辛、應得的勝利

還假於民！立法院會今三讀通過「紀念日及節日實施條例」4+1版本，勞動節改為全國放假，小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日增為國定假日。台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟表示，在7天國假被砍掉的整整9年後終於要回了國定假日，是台灣勞工艱辛、應得的勝利，但其實也只要回了一半多1天。

工鬥總工會、修法聯盟指出，台灣在1984年實施勞基法，工時制度歷經每周只休星期天、2000年雙周84工時，再到2016年的單周40工時，但事實上，台灣勞工就是累，累到勞動部自己都承認工時有檢討的空間；累到甚至在OECD主要國家排名，台灣年總工時排第6，亞洲第2；累到許多人都倒下去了，但賴清德總統過去的「政績」，只有鬆綁工時，沒有增加休假。

工鬥也強調，五一勞動節原本就是勞工放假的日子，現在只是完成政府多年號稱研議的「全國放假一致」，所以就勞工的部分，其實只增加4天假日，比起2016年被砍掉的7天，我們只是要回一半多一天而已。

台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟說，這段路是台灣自主勞工運動奮戰近10年的成果，這段期間，無數場討論會議、倡議記者會、公投連署、從高雄到台北行腳、遊行要求總統候選人表態，甚至數次絕食，這幾個月各地工會密集的拜訪立委、公聽會，有這麼多數不清的夥伴投入、堅持，才讓立法委員在砍假整整9年後的今天，終於增加了國定假日，這是台灣勞工應得而艱辛的勝利。

工鬥也感謝所有提案、沒撤案與支持通過的立法委員，還有許多提供數據、論述和資料的助理、研究者與朋友，沒有這些人的努力，就沒有這次的修法成果。

針對民進黨立委發言、表決時都未站在支持增訂國定假日的立場，工鬥、修法聯盟也代表基層勞工提問，若未來民進黨有機會重回全面執政，是否會像2016年、2018年一樣，在民進黨立院黨團總召柯建銘、賴總統的領導下，把國定假日再修法砍掉呢？