還假於民法案三讀 張智倫：有助於提升家庭陪伴時間

國民黨推動的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，新增4天國定假日，以及勞動節全國放假。參與提案的國民黨立委張智倫表示，透過立法明確訂定國定假日，是對高工時社會現況的回應，更有助於提升民眾的生活品質與家庭陪伴時間。

張智倫表示，台灣人一年總工時破2千小時，根據民調顯示，有超過半數民眾支持還勞工7天假，希望在辛勤工作之餘，多一些喘息的時間，國民黨秉持著「還假於民」的核心價值，為回應勞工團體及廣大基層民意「還我7天假」的訴求，提出「紀念日及節日實施條例」草案，期望透過具法律位階的條文規範，建立明確、穩定的國定假日制度，讓勞工朋友的休假權益不再受限於行政命令的變動與政策更迭，進一步保障其基本勞動尊嚴。

張智倫提到，回顧2016年，民進黨政府實施「一例一休」之際，刪除原有7天國定假日，引發各界高度關注與討論，至今社會仍普遍感受到其負面影響，尤其對於青年族群、長工時行業的基層勞工而言，更是實質的權益縮減。

張智倫說，國民黨立院黨團在廣納民間建議並審慎評估後，提出「4+1」版本的修法方案，具體恢復教師節（9月28日）、台灣光復節暨古寧頭大捷紀念日（10月25日）、行憲紀念日（12月25日）、春節小年夜，以及五一勞動節全國放假，期望在傳統節慶、歷史意涵與勞工需求間取得兼顧與平衡。

張智倫指出，該案在內政委員會審查時，朝野委員理性討論近一整日，最終仍遭民進黨團集體反對，刻意拉長發言時間、不提出版本卻對每一節日名稱百般挑剔，明顯杯葛。民進黨立委更阻擋條文明訂「立即施行」，導致法案須冷凍一個月，形同變相拖延，對不起全體勞工與社會大眾的期待。

張智倫認為，透過立法明確訂定國定假日，是對高工時社會現況的回應，更有助於提升民眾的生活品質與家庭陪伴時間，展現國家對勞動價值的尊重與肯定，與其年年仰賴行政調整，不如一次就位，從制度面來解決問題。