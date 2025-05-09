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教師節、勞動節全民放假 教團讚聲：肯定教師勞動價值

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國民黨推動攸關還假於民的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，成功歸還勞工4天假，另外勞動節改全國放假1日。由於該條例生效日為公布日施行，教師節成為今年新增的第一個國假。圖／聯合報系資料照片
國民黨推動攸關還假於民的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，成功歸還勞工4天假，另外勞動節改全國放假1日。由於該條例生效日為公布日施行，教師節成為今年新增的第一個國假。圖／聯合報系資料照片

立法院會今表決，三讀通過紀念日及節日實施條例，勞動節改為全國放假，國定假日新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日等4天。教師團體一致表達肯定，且五一勞動節放假，也是肯定教師的勞動價值，但也呼籲不僅是給予假期，應更完善教學現場的支持。

立法院經表決三讀通過紀念日及節日實施條例，新增4+1天放假日，其中勞動節改為全民放假。今年教師節9月28日落在星期日，依照慣例將補一天假，屆時教師節也將連放三日。

全教總理事長侯俊良表示，全教總給予肯定，教師節、勞動節放假過去已經訴求多時，又尤其勞動節放假不一致，造成教育現場混亂多年，勞動節本次改為全國放假，也是彰顯、肯定了教師的勞動價值。

再者，侯俊良也說，9月28日教師節放假，也形同是給予教師的激勵，但除了放假外，還是要呼籲教育主管機關，給予教師的支持必須更到位，如落實精緻化教育、降低班級人數等，以及近年造成教學現場困擾的校事會議濫訴問題已讓教師動則得咎，甚至變成學生對外炫耀的打壓工具，教育部都應該立即正視並修正。

代理教師工會理事長黃湘仙也談到，教師節放假終能落實，「值得開心。」又現在教師工作形同責任制、心理壓力大，若有適度的假期教師才能得以休息、好好修復自己。

但黃湘仙也呼籲，代理教師如喪假等權益，和正式教師仍有落差，甚至還低於勞基法法定天數，也呼籲主管機關可以藉此一次修正補齊。

勞動節 國定假日 教師節 還假於民

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