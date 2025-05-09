還假於民三讀通過！ 增訂4+1假日勞資雙贏

立法院國民黨團本會期力推還假於民，立法院會9日將紀念日及節日實施條例草案排入議程，下午由立法院長韓國瑜敲槌宣布，三讀通過在野黨提出「4+1」版本，待總統府公布後實施。內政委員會召委牛煦庭說明，國定假日的增加，不是獨利勞工，而是勞資雙贏。

還假於民為國民黨團本會期優先法案，原先多位藍委提出不同版本的「紀念日及節日實施條例」草案，為加速推動立法，後續國民黨立委、內政委員會召委牛煦庭先內部整合出「4+1」版本，分別是9月28日教師節、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。

依照三讀通過條文規定，可放假一日的紀念日除了原先的元旦、和平紀念日、除夕、初一、初二、初三、兒童節、清明節、端午節、中秋節、國慶日外，另增孔子誕辰紀念日（教師節）、台灣光復曁金門古寧頭大捷紀念日、行憲紀念日、小年夜，勞動節改為全國放假。

牛煦庭表示，這次還假於民法案，是國民黨團在年初定調的優先民生法案，希望答應還給勞工的國定假日，必須說到做到。勞動團體8年來在街頭爭取「國定假日法制化」，這些年來台灣經濟表現亮眼，也仰賴勞工的血汗犧牲，他希望能為勞工盡力爭取增加假日、減少工時。

牛煦庭指出，本次修法增加的國定假日，可給予勞工更多的休息時間，降低工時、減緩血汗。並且不是單純只對勞工有利，勞工於國定假日的消費也能刺激內需，增加經濟循環，對服務業、國內旅宿業都能雨露均霑。因此國定假日的增加，不是獨利勞工，而是勞資雙贏。

民進黨立委張宏陸表示，內政委員會討論很久但沒有共識，送協商也是好幾個版本，委員會沒有共識包括紀念日有哪些、有哪些要放假？大家都想法不同，台灣是多元社會，每個族群都必須受到重視。