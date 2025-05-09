整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

國定假日一向是全民關心議題，這20幾年來經歷過兩波演變，有一部分與工時有關係，聯合新聞網整理勞工工時與休假日的時間軸變化史，並找出資料告知大家2016年為什麼刪除七天國定假日，今天三讀通過的4+1天國定假日又是哪些？與當年的七天國定假日是重疊的嗎？

2001年前，當時勞工每周只有休假一天，每周工時48小時。2001年公務人員改為周休二日，當時勞基法進行修改，勞工改為隔周休二日，工時雙周84小時。勞工與公務人員休假並不相同，影響不少民眾不滿。

2016年12月進行修法，包括刪除勞工七天假、周休二日定為「一例一休（休假日可加班）」，以及增加資淺勞工的特休假等，勞基法共修正11條，勞工最在意的七天國定假，包括元旦隔日、青年節、教師節、光復節、蔣公誕辰、國父誕辰、行憲紀念日，2017年起都變成只紀念不放假。另外，周休二日規定為「一例一休」，休假日雖可加班，但資方必須付出加班費，前2小時加班費為「1加1.33倍工資」，2小時後加班費為「1加1.66倍工資」，加班未滿4小時、以4小時計算。

2017年刪除七天國定假日的時空背景?

2016年底勞基法修改，包括刪除勞工七天假、周休二日定為「一例一休（休假日可加班）」，以及增加資淺勞工的特休假等。從2017年開始執行。

另外，周休二日規定為「一例一休」，休假日雖可加班，但資方必須付出加班費，前2小時加班費為「1加1.33倍工資」，2小時後加班費為「1加1.66倍工資」，加班未滿4小時、以4小時計算。

哪七天國定假日

1月2日 元旦隔日 3月29日 青年節 9月28日 教師節 10月25日 光復節 10月31日 蔣公誕辰紀念日 11月12日 國父誕辰紀念日 12月25日 行憲紀念日

「還假於民」法案 2025年恢復的4+1國定假日是那些？

國民黨提出還假於民法案，今日(5月9日)三讀通過「4+1版本」。9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節改為國定假日，全國放假。三讀通過後，教師節將會是第一個放假日。

農曆小年夜 5月1日 勞動節 9月28日 教師節 10月25日 光復節 12月25日 行憲紀念日

9月28日教師節、10月25日光復節、12月25日行憲紀念日這三天，即為2017年被砍的七天國定假日中三天。另外1月2日元旦隔日、3月29日青年節、10月31日蔣公誕辰紀念日、11月12日國父誕辰紀念日都不在這次增加的範圍內。