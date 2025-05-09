「還假於民」利多上菜！觀光股大啖假期紅利 這兩檔收盤漲停

立法院9日下午三讀「還假於民」提案，確立今年9月28日教師節起，部分歷史紀念日及節慶假期恢復為全國放假日，市場立即反應，中低價位的旅遊股易飛網（2734）、燦星旅（2719）率先攻上漲停，五福（2745）爆量大漲，股價逼近一年新高。

根據藍營整合共識，「4+1版本」將恢復9月28日孔子誕辰（教師節）、10月25日光復節暨古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜、以及5月1日勞動節為全國放假日。教師節將成為今年首個實施的新增假日，預料對下半年旅遊與消費動能將產生直接帶動效益。

法人指出，假期增加對旅遊業營運具高度正向刺激，有助推升國人出遊頻率與提前規劃行程的意願，不僅旅行社受惠，包括餐飲、零售業也將雨露均霑。有大型餐飲集團透露，每逢連假檔期，單日營收動輒翻倍，若國定假日明顯增加，可望帶來數千萬元以上的額外業績貢獻，尤其百貨餐飲、觀光景區周邊店點受惠最大。

百貨業者也指出，假日消費行為不同於平日，不僅客流量顯著提升，平均客單價也有10%以上成長空間，「還假於民」將有助於規劃促銷檔期與資源調度，推升業績動能。飯店業者也表示，過去連假常集中在特定月份，導致資源集中、人力調配困難，如今假期分散至9月、10月、12月等傳統淡季，不僅平衡年度營收，也有助提升淡季利用率與獲利表現。

業者普遍期待，國定假日增加有助於創造旅遊高峰與商機循環，形成「假期紅利」，進一步活絡交通、住宿、餐飲、購物等多元消費產業鏈。