被蔡政府砍掉的教師節大復活 成今年第一個新增國假

前總統蔡英文第一任期推動一例一休，修改勞基法砍掉7天假，國民黨推動攸關還假於民的「紀念日及節日實施條例」今天闖關成功，成功歸還勞工4天假，另外勞動節改全國放假1日。由於該條例生效日為公布日施行，教師節成為今年新增的第一個國假。

2015年勞基法修法，隔年元旦上路後將每二周工作總時數不得超過84小時，修改成每周不得超過40小時，當時處於執政末期的馬英九政府，考量假期過多對經濟的影響下，採取修正勞動法施行細則，將國定假日由原有的19日調整為12日，引發勞團抗議。

當時在競選總統的蔡英文承諾勞團不砍7天假，在國會中取得絕對多數的民進黨，為協助兌現承諾，讓「砍假命令」在立法院不予備查。不過，蔡英文就職後，民進黨態度出現180度大轉變，儘管高喊「勞工是民進黨心中最軟的一塊」，卻仍強推一例一休修法，大刀砍掉勞工的7天假，包括1月2日元旦隔日、3月29日青年節、9月28日教師節、10月25日光復節、10月31日蔣公誕辰、11月12日國父誕辰紀念日、12月25日行憲紀念日。

立法院會今天完成紀念日及節日實施條例草案的立法，9月28日孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜放假1日，及5月1日勞動節改成全國放假。

就算行政院提出覆議案，依法於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議，但因立法院藍白多數，覆議案料將遭否決，總統應於收到後10日內公布。換言之，無論行政院是否提出覆議案，教師節都會成為今年新增的第一個放假日。