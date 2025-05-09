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「還假於民」下午將三讀 通過後教師節今年起全民放假

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭表示，還假於民是國民黨團在年初定調的優先民生法案，施行日應要於三讀通過後，總統府公布立即實施。。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委牛煦庭表示，還假於民是國民黨團在年初定調的優先民生法案，施行日應要於三讀通過後，總統府公布立即實施。。圖／聯合報系資料照片

立法院國民黨團本會期力推還假於民，立院9日朝野協商結果達成共識，議程排紀念日及節日實施條例草案。國民黨立委、內政委員會召委牛煦庭說明，還假於民是國民黨團在年初定調的優先民生法案，施行日應要於三讀通過後，總統府公布立即實施。待三讀通過後，教師節將會是第一個放假日。

牛煦庭指出，這次還假於民法案，是國民黨團在年初定調的優先民生法案，希望答應還給勞工的國定假日，必須說到做到。勞動團體8年來在街頭爭取「國定假日法制化」，這些年來台灣經濟表現亮眼，也仰賴勞工的血汗犧牲，他希望能為勞工盡力爭取增加假日、減少工時。

牛煦庭表示，該案原本有多位藍委提案，國民黨內部已整合為「4+1版本」，分別是9月28日教師節、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜及5月1日勞動節全國放假。待三讀通過後，教師節將會是第一個放假日。

牛煦庭說，本次修法增加的國定假日，可給予勞工更多的休息時間，降低工時、減緩血汗。並且不是單純只對勞工有利，勞工於國定假日的消費也能刺激內需，增加經濟循環，對服務業、國內旅宿業都能雨露均霑。因此國定假日的增加，不是獨利勞工，而是勞資雙贏。

對於立法院會排審「紀念日及節日實施條例」，台灣工人鬥陣總工會、尊嚴勞動修法聯盟9日特地來到立法院前高喊口號「增加國定假日！法案盡速通過！別讓勞工再等待！」台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，爭取增加國定假日是勞團長年的訴求，立法院第10屆就曾有一波增加國定假日的討論，時任立委的勞動部長洪申翰都曾提案支持，但最後無法走到立法階段。

何政家提到，2024總統和立委選舉前，工鬥團體也曾發起全台行腳，要求總統候選人回應重大勞工政策，當時兩名總統候選人—民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜分別承諾增加國假。民團表達，若今天最後無法順利三讀通過，至總統賴清德執政周年仍延宕，民團將選定520、523、527三天集結立法院。

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