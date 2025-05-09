快訊

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

通勤族氣炸…電車線故障釀2天「北部交通大亂」 台鐵道歉公布原因

聽新聞
0:00 / 0:00

綠癱議事延誤「還假於民」三讀 羅智強：別老跟勞工作對

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，民進黨癱瘓議事不是一兩天的事，但今天要處理「還假於民」法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。圖／聯合報資料照片
國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今天表示，民進黨癱瘓議事不是一兩天的事，但今天要處理「還假於民」法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。圖／聯合報資料照片

立法院會今天處理國民黨立委所提的反戒嚴與反廢死兩公投案，民進黨立院黨團一早前往排隊發言，打算祭出人海戰術，杯葛議事。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨癱瘓議事不是一兩天的事，但今天要處理「還假於民」法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。

今天7時一到，民進黨立委排排隊登記發言，民進黨團還在臉書發文稱，為了阻止國民黨和民眾黨，民進黨51戰隊的委員們，準備開啟今天院會與藍白的苦戰。

羅智強表示，民進黨癱瘓議事也不是一天兩天，民主進步黨就是民主癱瘓黨，基本上也不意外，但還是誠懇建議民進黨，今天會處理非常重要法案，就是還假於民，民進黨過去答應給勞工的假，把它沒收掉，現在勞工殷殷期盼，能夠讓台灣脫離亞洲工時第二高的汙名，所以他們提出還假於民的相關法案，希望民進黨不要老是跟勞工作對。

羅智強提到，今天民進黨不管是用議事手段，或是像民進黨團總召柯建銘竹林七賢般的冗長發言，勞工都會看在眼裡，希望民進黨苦民所苦，想想前總統蔡英文說的勞工是心中最軟的一塊，不要一天到晚欺負勞工。

國民黨 民進黨 羅智強

延伸閱讀

罷免156％達標送件 羅智強批「民主傷害」籲： 投不同意票

影／為羅智強站台 朱立倫：民進黨創下民主之恥

徐巧芯嗆被罷就轉罷綠委 羅智強：民進黨陽謀不會得逞

羅智強新書賺800萬全捐了 助新科立委每人50萬反惡霸

相關新聞

還假於民三讀通過 民眾黨團：勞工不再被逼做功德

今日在立法院長韓國瑜一聲敲錘下，宣告「紀念日及節日實施條例」三讀通過，勞工未來可多「4+1」天假日。民眾黨立院黨團表示，...

教師節全民放假 教師嘆：終還一個公道

立法院會今三讀通過紀念日及節日實施條例，9月28日教師節放假。北市不少教師聞訊直呼太好了，有宣示性作用，可提昇教師士氣，...

國定假日大增！勞工樂喊規畫假期 資方嘆：政府請客、老闆埋單

立法院今在國民黨、民眾黨人數優勢下，三讀通過「4+1」假期，最快今年9月28日就能實施。勞方表示，雖然不理解要放什麼，但...

今年起5節日全民放假 消防節呢？消防署：依政院指示辦理

立法院今三讀通過教師節、光復節加古寧頭戰役日、行憲紀念日、小年夜和勞動節5大節日全民確定放假，攸關眾多現職消防員的119...

「還假於民」三讀通過 工鬥：台灣勞工艱辛、應得的勝利

還假於民！立法院會今三讀通過「紀念日及節日實施條例」4+1版本，勞動節改為全國放假，小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、1...

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

國定假日一向是全民關心議題，這20幾年來經歷過兩波演變，有一部分與工時有關係，聯合新聞網整理勞工工時與休假日的時間軸變化史，並找出資料告知大家2016年為什麼刪除七天國定假日，今天三讀通過的4+1天國定假日又是哪些？與當年的七天國定假日是重疊的嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。