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綠癱議事「還假於民」被卡 傅崐萁：柯總召一出 核彈又引爆

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院會今日議程排定將處理國民黨立院黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」等兩項公投案，但民進黨立院黨團以冗長發言杯葛議事。國民黨團總召傅崐萁酸民進黨團總召柯建銘，「果然柯總召一出來，核彈又引爆了，又要癱瘓國會議事」，他將找柯建銘協商，盼議事順利進行。記者屈彥辰／攝影
立法院會今日議程排定將處理國民黨立院黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」等兩項公投案，但民進黨立院黨團以冗長發言杯葛議事。國民黨團總召傅崐萁酸民進黨團總召柯建銘，「果然柯總召一出來，核彈又引爆了，又要癱瘓國會議事」，他將找柯建銘協商，盼議事順利進行。記者屈彥辰／攝影

立法院會今日議程排定將處理國民黨立院黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」等兩項公投案，但民進黨立院黨團以冗長發言杯葛議事。國民黨團總召傅崐萁酸民進黨團總召柯建銘，「果然柯總召一出來，核彈又引爆了，又要癱瘓國會議事」，他將找柯建銘協商，盼議事順利進行。

針對民進黨團大量登記發言，祭出「發言海」戰術杯葛議事，傅崐萁說，過去民進黨執政沒收了勞工的七天假，要來思考怎樣把假日還給全國的勞工，今天有很多的議案都關係到全國民生，還有對這次關稅風暴，我國如何振興及勞工紓困等相關的特別預算，今天也會來討論，今日議程非常重要，關係到國家、社會整體的發展， 以及因應國際局勢。

傅崐萁表示，但柯建銘重出江湖後，昨日朝野協商鬧場鬧了兩個小時，再次沒有辦法協商。今早6時30分，民進黨甲級動員，在柯建銘帶領之下，準備要來冗長發言，大概每一個提案，如果50個人發言的話，大概約需兩個半小時，甚至每一個條文都需兩個半小時，今天整個議程大概又要觸礁。

傅崐萁強調，呼籲民進黨以蒼生為念，「柯總召，你不要一出江湖，又攪亂一池春水，您不在的這將近一個月的時間，朝野都相當的和諧，在立法院每一件事情，我們都可以順利進行，大家起碼都相敬如賓，讓議事能夠順暢，果然柯總召一出來，核彈又引爆了，又要癱瘓國會議事，呼籲柯總召回頭是岸，放下屠刀，立地成佛。讓我國家好好運作，尤其現在國難當頭，大家一起共赴國難，好好照顧民生。」

傅崐萁說，企業嗷嗷待哺，匯率上漲近10％，讓企業哀鴻遍野，現要趕快處理這些問題。他也會積極跟柯建銘協商，待會就要去跟柯建銘協商，希望議事能夠來進行，大家可以放下很多不必要的衝突，和諧完成所有議事，這才是全民期待。拜託柯建銘放過全國人民，不要一天到晚念茲在茲就是罷免，整個國會天天籠罩在柯建銘的魔爪之下，怎麼能夠好好做事情？他要去循循善誘，給柯建銘諄諄教誨。

針對檢調搜索花蓮縣政府，造成1人羈押、7人交保，是否可能影響到明年地方選舉，傅崐萁表示，希望國家回到正軌，所有大罷免所帶動的這些政治動作適可而止，一切要依法。全世界這麼大的衝擊跟浪潮，國內的產業遑遑不可終日，國家應回到正事，不要再搞這些鬥爭，不要再搞這些政治司法追殺，回歸到民生跟國際議題。

傅崐萁呼籲，希望很多國家迫切希望通過的法案，尤其現在特別條例也是行政院提出，包括大法官人事案、NCC人事案等重要議題，難道執政黨要來擋這些議題嗎？到底現在是行政院長卓榮泰在執政，還是柯建銘在執政，所以現在不是跟卓揆協商，現在是什麼事情都要跟柯建銘協商。國家發展的方向，是由柯建銘來決定？還是賴清德總統、卓榮泰來決定？延續立法院長韓國瑜昨日說的「 生病的人應該好好吃藥，不要一直叫別人吃藥」，大家回歸正常的議事，這才是全民之福。

傅崐萁 柯建銘 民進黨

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