歐戰勝利日不是5月8日？學者：應該是5月9日

照片為賴清德總統臉書截圖

賴清德總統在5月8日公開紀念歐戰勝利日。不過有學者指出，其實應該是5月9日。

留學法國的學者李鎨澂指出，5月8日是法、英、美等國慶祝的二戰德國投降日，所以法國放假一天來紀念；至於5月9日則是歐盟紀念日，與俄國紀念二戰勝利日同一天。為何勝利紀念日不同呢？李鎨澂說，這是因為雙方認定的投降日期不同。

李鎨澂說，1945年5月7日，德軍代表約德爾上將，於法國的一所中學內，簽訂了無條件投降書。其中規定：因為需要傳達命令的關係，全面停火投降，於 5月8日生效。這就是法、美、英認定，投降日是5月8日的由來。

然而史達林並不承認，西線那個投降行為有效；因為若干盟國的出席者，並未獲得各該國的官方授權。因此史達林堅持，在東線的柏林城郊，蘇軍元帥朱可夫的司令部，舉行真正法律上有效的投降儀式。

1945年5月8日，接近24:00，德國代表凱特爾 元帥，向東線盟軍統帥朱可夫，簽署無條件投降書。法律上這是真正之投降書，因為時差，莫斯科時間是5月9日，所以蘇聯與後來的俄羅斯慶祝 5月 9日為勝利日。李鎨澂說，由於受降官是蘇聯的朱可夫，應由當時蘇聯的官方時間為認定標準。

李鎨澂指出，歐盟構想的發想人，法國前外交部長舒曼，選在1950年5月9日發表宣言，倡議組成歐洲煤鋼聯盟。舒曼選在5月9日發布歐洲煤鋼合作倡議，寓有深意。因此5月9日不只是俄國慶祝的對德國作戰勝利日，也是歐盟日。

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