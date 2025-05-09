正副處長缺席賴總統歐戰紀念活動 AIT：旅行+行程重疊

外交部昨日在台北賓館舉辦二次大戰歐戰勝利80周年活動，賴總統、副總統蕭美琴及歐盟等17國駐台官員出席。不過美國在台協會AIT駐台北處長谷立言及代理處長柯傑民都缺席活動。AIT今天說明，谷立言是因在旅行中，代理處長柯傑明則是因行程重疊，因此另派代表出席。

賴清德總統昨天出席「歐戰勝利80年紀念茶會」並且發表演說，對於紀念歐戰勝利提出三項重要意義。不過AIT駐台北處長谷立言傳出因返美述職而缺席，原先外交部採訪通知的AIT代理處長柯傑民也未出席活動，而是另派代表出席，引發外界議論。

AIT一位發言人今日透過電子郵件表示，谷立言是因在旅行中而無法參加活動，代理處長柯傑明則是因行程重疊，因此另派一位AIT代表與台灣夥伴及外國使節團一起參加這場紀念歐戰勝利日的活動。

外交部昨日在台北賓館舉辦二次大戰歐戰勝利80周年活動，除了賴總統、副總統蕭美琴外，歐洲經貿辦事處處長谷力哲、英國在台辦事處代表包瓊郁、AIT台北辦事處等17國駐台官員出席。