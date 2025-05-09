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普亭挺習近平 「中共領導二戰勝利」

聯合報／ 記者廖士鋒、國際中心／綜合報導

為紀念二戰歐洲戰場勝利八十周年，俄羅斯將於今天舉辦盛大閱兵儀式，包含大陸國家主席習近平在內，多位外國領導人將出席；習近平昨與俄羅斯總統普亭會談時，再度倡議「共同弘揚正確二戰史觀」，普亭則接受中共說詞，向習表示，二戰中國戰場勝利「是在共產黨的領導下取得的」。

俄羅斯國營媒體報導，普亭下令對烏克蘭停戰三天以紀念二戰勝利日，命令已正式生效。

俄羅斯紀念偉大衛國戰爭勝利八十周年的閱兵式今在紅場舉行，將有廿七位外國領導人出席，而俄國政府未向英國、法國等「不友好國家」發出邀請。

據央視新聞，昨天上午與普亭會談時，習近平指出八十年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，「為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻」。他並在兩人共同會見記者時強調，八十年前，「面對軍國主義和納粹主義的魔爪，中俄兩國軍民同仇敵愾、並肩作戰，書寫了波瀾壯闊、可歌可泣的歷史篇章」。

二戰 俄羅斯 普亭

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