「沒美國 贏不了」 川普淡化歐洲二戰貢獻

美國總統川普七日宣布，將五月八月定為慶祝戰勝納粹德國的「勝利日」，並淡化歐洲國家在第二次世界大戰的貢獻。

法新社報導，川普在白宮發布「勝利日」宣言後不久表示：「無論喜歡與否，這場勝利主要是因為我們才實現。」「八十年前的這個星期，正是美國的戰車、船艦、卡車、飛機與士兵擊敗了敵人。沒有美國，解放就永遠不會出現。」

川普本周稍早即宣布重新命名五月八日的想法。他指出，他的國家與歐洲大部分地區不同，美國沒有紀念一九四五年納粹德國戰敗的日子。

川普表示，他還計畫為第一次世界大戰設立一個單獨的「勝利日」，並聲稱美國對一戰結束也有貢獻，「沒有我們，這些戰爭就不會勝利」。

儘管在兩次世界大戰中，許多歐洲盟友遭受的傷亡與破壞遠超過美國，但川普還是發表上述言論。

而在歐洲，英國衛報報導，法國各地戰爭紀念館八日舉行莊嚴儀式，紀念二戰歐洲勝利日八十周年，法國總統馬克宏並在巴黎閱兵。不過，事實上法國是少數如此大張旗鼓慶祝勝利日的國家，許多歐洲國家在不同日子以不同名稱紀念歐戰結束。

比利時將其紀念活動與十一月十一日的一戰停戰紀念日結合，紀念戰爭結束；荷蘭和丹麥於五日慶祝擺脫德軍占領的「解放日」。義大利則在四月廿五日紀念「解放日」，當天墨索里尼法西斯政府被推翻。

納粹德國是二戰元凶，德國今年首次把八日定為假日，保留了二戰和大屠殺相關景觀，計畫舉辦一系列紀念活動、展覽、目擊者陳述、戲劇表演、公開討論、電影放映和音樂會。德國的每一個前納粹集中營，現在都被保存為紀念。

對中歐和東歐的大部分地區來說，二戰結束意味共產政權統治開始。