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美中俄二戰史觀 反映強權棋局

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統首度在台灣舉行歐洲勝利紀念活動，拉近對歐關係的目標很清楚。記者林伯東／攝影
賴清德總統首度在台灣舉行歐洲勝利紀念活動，拉近對歐關係的目標很清楚。記者林伯東／攝影

歐洲終戰紀念日，在華府、莫斯科和台北都有紀念活動。學者分析，美中俄領袖均各取所需，反映當前強權競逐的棋局；而賴清德總統首度在台灣舉行歐洲勝利紀念活動，拉近對歐關係的目標很清楚。

淡江大學國際事務與戰略研究所兼任副教授黃介正表示，雖然名為紀念歐戰勝利八十周年，但都不是當年的領導人，也不是當年的國際關係，每位領導人都追求自己的話語權，以及鋪排國際強權角力的牌局。

成大政治系教授王宏仁說，大家都在乘機表述自己的立場，各取所需。

對於美國總統川普說「歐戰勝利主要是因為美國才實現」，王宏仁表示，這反映他個人的自負與美國人的自信，這是川普對歷史的解讀。

黃介正說，除了顯示川普的驕傲，其實川普並未針對美歐關係、美中關係或美俄關係表達重大的訊息。

黃介正表示，第二次世界大戰的中俄，實際上是中華民國與蘇聯，不是中華人民共和國、更不是現在的俄羅斯，今天俄羅斯總統普亭和中國大陸國家主席習近平在莫斯科紀念勝戰，都是拿過去的事給自己錦上添花，真正目的在劍指美國對中俄的競爭，這是普習在下棋。

至於賴清德總統主辦紀念活動，王宏仁表示，台灣本就需要在國際上盡量爭取最多朋友，前總統蔡英文任內對歐關係有所突破，賴總統現在就是延續蔡的累積往前推進；美國與歐洲國家分別有集體及個別問題，美國不會因賴總統辦此活動，就誤會台灣只想跟歐洲靠攏。

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