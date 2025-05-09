我首次紀念歐戰勝利…賴總統籲珍視和平 對抗新極權

賴清德總統昨天出席「歐戰勝利八十周年紀念茶會」時表示，此時此刻紀念歐戰勝利，有三個極為重要的意義，包括二戰的勝利，奠基在人類社會團結起來，共同反侵略、護家園；當年軸心國，現在都成為百分之百的民主國家；珍視和平，就不能坐視侵略。

十七國駐台官員出席

外交部昨在台北賓館舉辦二次大戰歐戰勝利八十周年活動，賴總統、副總統蕭美琴、歐洲經貿辦事處處長谷力哲、英國在台辦事處代表包瓊郁、美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處等十七國駐台官員出席。

賴總統致詞時表示，「這不僅是台灣首次紀念歐戰，也象徵著我們與國際社會更緊密的連結」；和平無價，戰爭沒有贏家，二戰無疑是人類史上傷亡最為慘重的戰爭，所帶來的傷痛，更是直到今日仍有深遠的影響。

賴總統說明我政府紀念二戰歐戰勝利的重要意義時指出，歐戰的爆發，固然與威權政權的擴張野心有關，但歐戰的全面爆發，更因為對侵略行為掉以輕心，「二戰的慘痛經驗告訴我們，姑息只會讓侵略者食髓知味」。

賴總統說，歐戰結束後的八十年，台灣與歐洲正共同面對新極權集團的威脅，全世界熱愛自由的人們與國家，在此時此刻，務必要一起合作，在風險成為危機、危機變成向外擴張的野心前，就緊密團結起來，讓侵略者的野心毫無可趁之機。

不過，國民黨立委批評賴政府紀念「歐戰」、淡化「抗戰」，是為賴清德總統的史觀而服務。國民黨表示，回顧二戰中的犧牲與勝利時，絕不可忽視亞洲戰場上關鍵的貢獻者「中華民國」。

朱立倫批總統獨裁化

國民黨主席朱立倫日前稱賴總統雖紀念歐戰，卻「在做希特勒做的事」，引發德國在台協會、民進黨等單位批評。朱立倫昨表示，他指的是賴總統變成獨裁化、迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向；國際社會應共同唾棄獨裁者，而不是幫可能傷害民主的獨裁者講話。

國民黨前主席洪秀柱則批評，賴清德刻意忽視我國法定的九月三日抗戰勝利紀念日，不僅是無知，更刻意背離國家定位，崇洋媚外，辱沒國格。

涉外人士指出，中國將今年訂為「抗日暨法西斯勝利八十周年」，自去年開始，便對內對外強調中國是二戰的主要戰勝國，以「洗產地」方式，企圖用中國史觀詮釋全世界人民的共同記憶，隱含攻擊美國及歐洲論述；中國國家主席習近平已抵達莫斯科，將與俄羅斯共同慶祝二戰勝利。

「抗日論述也不會少」

涉外人士表示，賴總統不斷與團隊討論，指示我方針對二戰須有自己正確的歷史詮釋，且這個詮釋的基本價值及理念應與全球一致，以定錨國家角色；換句話說，我方須從中國手中拿回對二戰的話語權與歷史詮釋。

至於藍營質疑賴總統昨未提二戰中我國對日抗戰，國安人士說，未來賴總統將在各個不同場合，持續讓民眾了解二戰勝利八十周年意義，對抗日戰爭的紀念與論述自然也不會少。

ＡＩＴ代理處長缺席

昨天茶會邀駐台使節與會，其中ＡＩＴ處長谷立言傳因返美述職，ＡＩＴ另派代表參加；但原列在外交部採訪通知上的ＡＩＴ代理處長柯傑民未出席，ＡＩＴ另派官員參加。對為何調整出席代表，截至截稿前，ＡＩＴ並未回應記者詢問。