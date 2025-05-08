賴清德紀念歐戰淡化「抗戰」 李彥秀：為綠營史觀服務

賴清德總統今將在台北賓館接待外國使節和其他政要，並發表第二次世界大戰歐戰勝利80周年演說，亦為政府第一次舉行「歐戰勝利」的紀念活動。國民黨立委李彥秀說，活動名稱刻意強調「歐戰勝利」，忽略「抗戰勝利」，這是一場有明顯政治目的與意義的紀念活動，為民進黨、為賴清德的史觀而服務。

賴清德今在台北賓館接待外國使節和其他政要，發表二戰歐戰勝利80周年演說。賴總統在講話中提到，二戰無疑是人類史上傷亡最為慘重的戰爭，80年前的今天，納粹的代表向同盟國投降，象徵著二戰歐陸戰場的告終，隨著同盟國把精力轉往太平洋戰場，在三個月後，太平洋戰場也宣告結束。全程未提及中華民國在太平洋戰場對日本的浴血奮戰。

李彥秀表示，賴清德顯然是「有備而來」，從活動名稱刻意強調「歐戰勝利」，忽略「抗戰勝利」，就是賴清德整體國家論述與兩岸論述建構的一環；強調「反侵略」而忽略「反殖民」，也無法呈現第二次世界大戰的真實意義。顯然，這是一場有明顯政治目的與意義的紀念活動，為民進黨、為賴清德的史觀而服務。

李彥秀指出，二次世界大戰期間，中華民國在中國戰區對抗日本的殖民入侵，在歐洲戰區與「同盟國」對抗「軸心國」的侵略野心。二次世界大戰，有3000萬人死於亞洲戰場，其中包括900萬兒童，中華民國也擺脫超過百年的歷史屈辱，列為世界五強的行列。

李彥秀強調，這些都是歷史的事實，這就是中華民國的歷史記憶，賴清德作為中華民國總統，有責任也有義務忠實的反應完整而正確的史觀。