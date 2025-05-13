快訊

賴執政周年／若在野定轟郭智輝下台 用人唯親黨內搖頭

賴總統任內首次日媒專訪 籲中國和台灣建立彼此尊重關係

補助政策出爐還賣不動 電動機車4月銷售為何慘到出奇？

聽新聞
0:00 / 0:00

莫迪：打擊只是暫停 是否持續視巴基斯坦舉動而定

中央社／ 可倫坡12日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，對巴基斯坦的打擊行動只是「暫時擱置」。路透
印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，對巴基斯坦的打擊行動只是「暫時擱置」。路透

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，對巴基斯坦的打擊行動只是「暫時擱置」，未來是否還會進行，將視巴基斯坦的舉動決定。

印度7日凌晨展開「辛多爾行動」（OperationSindoor），對巴基斯坦恐怖分子進行精準打擊，巴基斯坦隨後朝印度開火，雙方爆發衝突，10日突然宣布停火。

莫迪今天發表全國性演說，這是他自「辛多爾行動」以來，首度對全國民眾發表談話。

莫迪首先向印度軍方、武裝部隊、情報機構等單位表達敬意，隨後表示，4月22日在印度控制的克什米爾（Kashmir）發生恐怖攻擊，恐怖分子以宗教為由殺害無辜的人，是「恐怖、殘酷的駭人行為」。

莫迪在談到「辛多爾行動」是否持續時說：「我們只是暫時擱置對巴基斯坦的行動，未來將視他們的行為而定。」

印度外交部今天表示，印度與巴基斯坦今天會談，期間討論到雙方對於不開任何一槍、不採取任何侵略和敵對行動的承諾將持續履行，也同意考慮立即採取措施，確保減少邊境和前方地區的軍隊人數。

巴基斯坦恐怖分子4月22日在印控克什米爾發動恐攻，造成26人死亡、數十人受傷的慘劇，隔天印度立即表達對巴基斯坦的不滿，先後以外交、經濟、軍事手段回應，巴基斯坦也以同樣方式予以反擊。

印度5月7日凌晨發動「辛多爾行動」，巴基斯坦也回擊，之後兩國互相指控對方的行動傷及無辜，並提出無端受害的平民人數。

印度與巴基斯坦10日傍晚宣布停火，但當天深夜、11日凌晨兩國邊境仍有爆炸聲響，雙方互轟的情況直到今天才真正停歇。

印度 巴基斯坦 莫迪 衝突

延伸閱讀

【重磅快評】印巴停火 川普印太戰略的進展或挫敗？

川普喊「印巴同意立即停火」 兩國外交高層證實了

【即時短評】解鈴還須繫鈴人 化解印巴衝突 關鍵在莫迪

不當世界警察？川普對印巴衝突老神在在 CNN點出手關鍵、時機點

相關新聞

莫迪：打擊只是暫停 是否持續視巴基斯坦舉動而定

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，對巴基斯坦的打擊行動只是「暫時擱置」，未來是否還會進行，將視巴基斯坦...

印巴停戰現慶祝行情 巴股暴衝9%漲到熔斷…破17年來紀錄

印度與巴基斯坦上周六（10日）同意停火，促使投資人的注意力從軍事衝突回歸經濟展望，激勵印、巴股市周一（12日）雙雙大漲。

印巴宣布停火後 印度證實攻勢停歇「近日首夜平靜」重開32座機場

印度與宿敵巴基斯坦經歷先前意外達成的週末停火協議後，印度今天表示，雙方度過「近日首個平靜夜晚」，印度並重新開放32座機場...

巴國殲10「A射B導」 實戰奏效 專家：反制擊殺 台無優勢

印巴衝突中，巴基斯坦宣稱以解放軍殲10C戰機，發射霹靂15長程飛彈，擊落印度「飆風」(Rafale)戰機。專家警告，台灣...

大陸網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

5月7日印巴空戰，印度被巴基斯坦擊落6架戰機，巴方無一架被擊落，創下戰績0：6。大陸網紅「豪哥哥」改編印度傳統神曲成「剛...

空戰逼近巴國核武中樞 美急介入

紐約時報報導，美國政府本來不願意介入干預印度與巴基斯坦衝突，但隨著印巴陷入激烈空戰，空襲行動一度逼近巴國核武指揮部「戰略...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。