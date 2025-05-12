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印巴宣布停火後 印度證實攻勢停歇「近日首夜平靜」重開32座機場

中央社／ 新德里12日綜合外電報導
印度今天表示，雙方度過「近日首個平靜夜晚」，印度並重新開放32座機場，兩國軍事行動首長預定今天討論後續行動。 法新社
印度今天表示，雙方度過「近日首個平靜夜晚」，印度並重新開放32座機場，兩國軍事行動首長預定今天討論後續行動。 法新社

印度與宿敵巴基斯坦經歷先前意外達成的週末停火協議後，印度今天表示，雙方度過「近日首個平靜夜晚」，印度並重新開放32座機場，兩國軍事行動首長預定今天討論後續行動。

綜合法新社和路透社報導，印度與鄰國巴基斯坦上週以飛彈、無人機和火砲互轟4天、造成至少60人喪命及數千人逃離家園後，雙方10日傳出同意停火。

不過，美國總統川普（Donald Trump）當天在社群媒體平台意外宣布停火消息後，不到幾小時印巴便互控對方違反協議，令外界對這場停火起初抱持懷疑。

但印度軍方今天表示：「克什米爾（Kashmir）及印巴邊界沿線其他地區...昨夜大多維持平靜，並無通報發生任何事件。這是過去幾天以來首個平靜夜晚。」

這也是印度控制的克什米爾區域邊境小鎮彭琪（Poonch）連續第2晚未傳出槍聲或砲擊。彭琪是這波衝突受創最重地點之一，至少有12位居民身亡，估計有6萬的全鎮人口大多數也已逃離家園。

印度機場管理局（Airports Authority of India，AAI）今天透過聲明宣布，原本因印巴衝突而暫停民航業務的境內32座機場即刻起恢復業務。

印度最大航空公司之一靛藍航空（IndiGo）也宣布，將逐步讓先前關閉的航線恢復商業運作。

巴基斯坦機場管理當局已於10日全面重新開放領空。

此外，印度外交部10日已發布聲明預告，印巴兩國軍事行動首長將在當地時間12日中午12時（台灣時間12日下午2時30分）舉行會談。但巴基斯坦未立即回應路透社的相關置評請求。

印度 巴基斯坦

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